Мнение: Орвеллианская Украина, причины начала СВО и изменение отношения к беженцам в Польше

1. Всё менее понятно, что это за «западные демократические ценности», за которые американцы столь щедро проливают кровь украинцев. Они утверждают, что «тоталитарный Мордор» – у нас, в России, однако все телеканалы на Украине давно уже под колпаком или под запретом, большинство неугодных сайтов заблокировано. Теперь же там началась уже и тоталитарная слежка за пользователями (ссылка):



Телеграм остаётся единственной информационной площадкой, которую не могут контролировать на Банковой. Теперь любое действие в интернете сможет отслеживать СБУ, причем без санкций суда – Большой Брат следит за тобой. Утопия Оруэлла стает реальностью в Украине, когда министерство правды формирует твои взгляды, а система следит за тем, чтобы ты не нашел альтернативы.

В Украине запускается централизованная система автоматической блокировки интернет-ресурсов “Троянский конь”, которая имеет большой функционал слежки и блокировки:

– система каждые 15 минут автоматически загружает на сервер провайдера перечень интернет-адресов для автоматической блокировки;

– информация о пользователе, пытавшемся зайти на “запрещенные” ресурсы, автоматически фиксируется и передается в соответствующие государственные органы;

– так система может использоваться для блокирования произвольного количества интернет-ресурсов.

Сообщается, что до 2 марта её должны были установить все украинские интернет-провайдеры. Украинская интернет-ассоциация отправила запросы президенту, СБУ и ГУР о рисках данной системы.

2. Блогер takoe-nebo составил в формате «вопрос – ответ» пояснительную статью о причинах начала СВО в 2022 году и о прочих связанных с этим вопросах. Цитирую один из пунктов разбора (ссылка):



Мы стали жить хуже? Нет. Офисные хомячки лишились возможности «кататься в Финку», столичная элита распрощалась с проститутками Куршавеля. Стало сложнее приобрести немецкий автомобиль.

Нам обещали, что из-за санкций будет нечего есть, товары станут недоступны большинству граждан. Сегодня эта чушь исчезла даже из телеграммных истерик Невзорова. Супермаркеты полны всевозможных продуктов, магазины товаров, цены на обычном нормальном уровне.

Более того, экономика России показывает устойчивый рост в большом количестве отраслей. Финансы и рубль стабильны.

Западная пропаганда рассказывала весь прошлый год, что «русский солдат мерзнет в окопах» и «закупает всё себе сам». По большей части это отзеркаливание ситуации с ВСУ, но некоторые проблемы материального обеспечения ВС РФ на первом этапе имели место. Однако ни о чем таком уже не говорят несколько месяцев. Даже оппозиционные и украинские телеги молчат, хотя найди они такой факт, раздули бы до вселенских масштабов. Остались в прошлом и разговоры про невыплаты довольствия военным и семьям военнослужащих. Опасались, что Путин в послании ядерную войну объявит, а он объявил очередные меры поддержки военным и их семьям.

3. Беженцев с Украины в Польше теперь просят платить за занимаемое ими жильё (ссылка):

Власти Польши обязали украинских беженцев платить за размещение в центрах проживания, заявил полномочный представитель правительства по вопросам беженцев с Украины Павел Шефернакер. Его цитирует польское издание Interia.

«Новые правила оплаты за размещение в местах коллективного проживания касаются 80 тысяч человек, поскольку там живут очень много людей. Аналогичные законы действуют с июня в отношении тех, кто жил в польских семьях», — сказал он.

Шефернакер отметил, что новые правила по оплате жилья для украинцев в Польше начинают действовать с 1 марта 2023 года.

Также, по слухам, Польша начала массово депортировать мужчин обратно на Украину с целью их мобилизации в ВСУ. В таких условиях оставаться в Польше и в соседних странах ЕС довольно глупо — для мужчин от 16 до 60, во всяком случае. Самое время задуматься о переезде или в Россию и Белоруссию (для нормальных украинцев), или в нейтральные страны типа Турции (для пособников США).