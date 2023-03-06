Мнение: О самой правильной «гражданственной позиции»… Что делать, оставаясь в России?

Пока одни светлоликие люди из безопасного далека укоряют русских в России, что те никак не сорганизуются на массовый протест и не заставят власть отступить в 1991 год, другие выступают с порциями успокоительного. Мол, вы, дорогие бывшие соотечественники, берегите себя: Режим™ — полицейский и репрессивный, геройствовать смысла нет, а в Прекрасной России Будущего вы нам ещё понадобитесь… Главное, не сопротивляйтесь тем, кто придёт её строить, как не сопротивляетесь сейчас.

Ну, ОК. «Молчи, скрывайся и таи все мысли и дела свои», — это ещё в позапрошлом веке завещано. «Народ безмолвствует» © опять же… Однако вот такое молчаливое несогласие — единственное ли это, что можно сделать?

Вот что цифры говорят.

Российский бизнес массово перестал платить налоги. И это означает, что в дополнение к падению доходов от нефти и газа на фоне роста расходов российский #бюджет получил новую головную боль.

Согласно Росстату, на 1 января совокупная задолженность компаний по налогам, сборам, страховым взносам и пеням достигла 2,53 трлн руб. — суммы, которая равна годовому бюджету всей системы государственной медицины по ОМС. За год долги бизнеса увеличились на 541 млрд руб., то есть в среднем по 45 млрд руб. в месяц.

Налоговой катастрофой для ФНС оборачивается сбор НДС – второго крупнейшего источника денег для федерального бюджета, который обеспечивает ему каждый пятый #рубль. За год долги по НДС выросли на 40% – до 1,019 трлн руб. Долги по налогу на прибыль стали больше на 46% и достигли 469,5 млрд руб. При этом попавшие под #санкции сырьевые компании в 3,2 раза нарастили задолженность по налогу на добычу полезных ископаемых: сейчас это 130,6 млрд руб. против 39,8 млрд руб. на начало 2022 года.

И хотя власти уговаривают #бизнес «добровольно» скинуться на 300 млрд руб., всех проблем это не решит. Тем более, что бизнесмены жмутся и мнутся, выторговывая себе встречные преференции. Очевидно также, что повышать налоги с 2024 года власть не решится — #выборы же анонсированы, а запаса прочности у казны так надолго не хватит. И это становится ключевой уязвимостью Системы.

Разумеется, по Конституции каждый «обязан платить законно установленные #налоги и сборы» (к «добровольным» пожертвованиями это не относится). Но если есть законные — подчёркиваю: законные — способы снизить налоговое бремя для себя и для своего бизнеса, почему бы не использовать их на всю катушку именно сейчас? Это и выгодно и даже в нынешних условиях вполне гражданственно: можно и #государство «наказать» копеечкой, и рисковать при этом даже меньше, чем ничем, и — главное! — мужественно сохранить себя!

Чем не достойная позиция для добровольно или по обстоятельствам оставшихся?

Схвалюєте?

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