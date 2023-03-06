 

Мнение: ПсихоСтрим №30. Как худеть и как общаться – НАЧИНАЕТСЯ!!

06.03.2023, 23:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Стрим на самую интересную и актуальную тему современности (если предположить на миг, что мы живем в нормальной стране) – как худеть и как общаться. Начало – в 21.00 по Москве, поговорим часа полтора минимум! Присоединяйтесь, задавайте любые вопросы из области психологии, общения и самосовершенствования. Не заканчиваем, пока не осветим последний из заданных вопросов!

Источник: Размышления вольного социолога


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.11.21 / В России хотят ограничить продажу алкоголя в Новый год

27.12.22 / Все методички для уроков по патриотизму были написаны гражданами ЕС и США

26.03.22 / В скором времени в свет выйдет аналог Game Pass от Sony

29.09.22 / В Королеве поймали дурачивших пенсионеров мошенников

18.06.22 / Мнение: Падение Байдена

25.03.22 / Проверенный кадр

06.02.21 / Эксклюзив: сотрудникам дипмиссий стран ЕС в Москве дали зеленый свет на вакцинацию Спутником-V

08.04.22 / Мнение: Философская байдарка, репатриация жертв русофобии и улица Жириновского

04.06.22 / Мнение: “Мужик из Рубежного” дождался

23.10.22 / На что потратить сбережения: три совета от бизнесмена

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика