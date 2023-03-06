Мнение: ПсихоСтрим №30. Как худеть и как общаться – НАЧИНАЕТСЯ!!

Стрим на самую интересную и актуальную тему современности (если предположить на миг, что мы живем в нормальной стране) – как худеть и как общаться. Начало – в 21.00 по Москве, поговорим часа полтора минимум! Присоединяйтесь, задавайте любые вопросы из области психологии, общения и самосовершенствования. Не заканчиваем, пока не осветим последний из заданных вопросов!