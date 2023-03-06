Мамины джинсы 2023 года: особенности модной тенденции для женщин разной комплекции

Джинсы с высокой посадкой, которые модные дизайнеры ласково называют мамиными, были невероятно популярны в конце 80-90-х годов. Сейчас они повторно завоевывают позиции, что неудивительно. Модель удобна, универсальна, маскирует недостатки фигуры. Разберем, с чем можно сочетать такие джинсы, чтобы оставаться в тренде.

Мамины – не значит скучные

Юные модницы могут поморщить нос от домашнего названия модели, решить, что такие джинсы старомодные. На самом деле это не так! Мамины джинсы имеют высокую посадку, что очень удобно, поскольку скрывает дефекты фигуры, позволяет не втягивать живот. Сами по себе модели очень стильный, могут быть украшены принтами, бахромой, или быть по-модному рваными.

Чтобы стать звездой любого мероприятия, обратите внимание на такой ансамбль. Темные джинсы в стилистике гранж, белый минималистичный топ. Остается подобрать удобную спортивную обувь и сумочку.

Для капризов погоды

Весна – время года довольно непредсказуемое. Утром и вечером на улице прохладно, днем – жарко. Чтобы не попасть впросак и быть всегда одетой по погоде, обратите внимание на комбинацию маминых джинсов с водолазкой и легкой курткой. Если станет тепло, вы сможете снять курточку. И напротив, при похолодании – надеть ее.

Дерзкая и красивая

Для летнего дня вы можете выбрать простой, но одновременно стильный и удобный образ. Джинсы хорошо сочетаются с топами с коротким рукавом. Чтобы сделать акцент на талии, выбирайте широкий кожаный ремень с необычной пряжкой. А чтобы выделиться, включите в ансамбль несколько интересных аксессуаров.

Гармоничное завершение лука на каждый день – удобные кроссовки.

Рок-звезда

Один из трендов современной моды – активное перекочевывание в женский гардероб одежды традиционно мужской, например, курток-косух, горячо любимых байкерами, а также нарочито брутальных ботинок со шнуровкой. Включите в этот рок-ансамбль джинсы с высокой посадкой, выберите изящную миниатюрную сумочку через плечо, например, модели кроссбоди – и восхищенные взгляды гарантированы.

Британская школьница

Еще одно модное решение с джинсами высокой посадки. Их можно сочетать с белоснежной строгой блузкой и теплым свитером крупной вязки. Получится интересный ансамбль, вызывающий ассоциации со скромностью, ответственностью. Но не лишен он пикантности, добиться которой вы сможете, оставив расстегнутыми несколько верхних пуговичек. Не заправляйте блузу в брюки, нарочитая небрежность придаст вам особое очарование.

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С рубашками и блузами

Удобный вариант для повседневности. Вы можете выбрать яркую блузу с интересным принтом, чтобы оказаться в центре внимания. Носить ее можно навыпуск, заправив в брюки или завязав узлом, чтобы сделать акцент на линии талии. Соответственно, если задача – замаскировать небольшой живот, акцент делать не стоит.

Или остановиться на белой или нежно-голубой модели, которая будет уместной в офисе. Самое главное правило – чем более броский принт, тем меньше аксессуаров. И наоборот – если одежда монохромная, интересные элементы и украшения станут акцентами.

На каждый день

Если вам необходим базовый образ, который выручит в любой ситуации, обратите внимание на такой лук. Классические мамины джинсы очень хорошо сочетаются с топом-бюстьем. А чтобы не выглядеть очень смело, завершите ансамбль курткой оверсайз из денима. Оттенок может сочетаться с тоном джинсов или отличаться. Ремень и модные солнцезащитные очки завершат создание образа.

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Летний образ

Прекрасный вариант для молодых девушек, предпочитающих спортивный стиль. Мамины джинсы хорошо смотрятся в тандеме с футболкой, украшенной интересным рисунком или провокационной надписью. Смело используйте одежду, которая расскажет о том, какие музыкальные группы или направления вы предпочитаете. Для завершения стилистики используйте большую сумку-мешок, непременно однотонную. Или удобный рюкзачок.

Таковы базовые варианты сочетания для маминых джинсов. Это удобный и универсальный элемент одежды, женственная вариация джинсов бойфренда. Они будут уместны на романтическом свидании и во время продолжительной прогулки по городу. Удобно еще и то, что вы можете выбрать комфортную спортивную обувь или минималистичные лодочки, подчеркивающие элегантность и женственность. Уместны с такими брюками будут и туфли на каблуках, босоножки на танкетке. Вариантов огромное количество!