Без зарядки никуда. Как начать утро, чтобы сохранить позитив на весь день

Все мы хотим быть здоровыми и счастливыми и жить полноценной жизнью. Несмотря на то, что наше счастье может зависеть и от множества внешних факторов, существуют аспекты, которые находятся в нашей власти. В частности, речь идет о простых, но весьма полезных привычках. Если мы возьмем их на вооружение, мы можем улучшит себе настроение, а также самочувствие в целом. Вот пять вещей, включив которые в свой распорядок дня, мы сможем прожить свой день более позитивно и продуктивно.

Медитация и практика внимательности

Если начать утро с медитации, погрузившись в состояние спокойствия, размышления, то вы очистите свой разум и зададите тон позитивному дню. Можно ограничиться самыми простыми действиями, например, глубоко дышать, сидя несколько минут в полной неподвижности.

Практика внимательности, то есть сосредоточение на своих чувствах и ощущениях, способствует снижению стресса, повышению концентрацию внимания. Она помогает проще справляться с задачами.

Упражнения и прочая физическая активность

Как показывает практика, физические упражнения приносят пользу не только физическому здоровью. Заряжая человека позитивом, они дают множество преимуществ и здоровью психическому.

Вместо физических упражнений или в дополнение к ним можно совершить, например, непродолжительную прогулку, которая также поднимет настроение, даст прилив энергии на вес день. Регулярная физическая активность улучшает сон, снимает стресс, повышает общий уровень счастья.

Практика благодарности

Когда человек выделяет время благодарности, это помогает ему достигать чувства благополучия и изменять его перспективу. Как вариант, можно каждое утро фиксировать на бумаге несколько вещей, за которые мы благодарим свою жизнь. Другой вариант – поразмышлять о хороших вещах, присутствующих в нашем существовании. Практика благодарности формирует позитивное мышление, усиливает чувство счастья и удовлетворения.

Планирование плюс постановка целей

Если с утра составить план на предстоящий день и поставить себе цели, то вы будете ощущать большую сосредоточенность и контролировать ситуацию. Правильная расстановка приоритетов и планирование уменьшают стресс, дает чувство выполненного долга при достижении целей. В конечном итоге человек ощущает себя реализованным.

Здоровый завтрак

Чтобы ощущать бодрость в течение дня, необходимо позаботиться о здоровом, сбалансированном завтраке, подпитывающем организм энергией. Если начать утро с такого приема пищи, то вероятность выбора здоровой еды в течение дня повысится, а настроение будет хорошим. Кроме того, здоровый завтрак способствует улучшению концентрации внимания, повышению продуктивности.

В заключение отметим, что, включив пять указанных несложных привычек – медитацию, занятия физическими упражнениями, практику благодарности, планирование и здоровый завтрак – в свой распорядок дня, мы будем ощущать себя более счастливы человеком и более полноценной личностью. А если отдавать приоритет собственному счастью и благополучию, то можно сделать свою жизнь более позитивной и осмысленной.