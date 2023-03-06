Сожрала и — не пахнет – Личное мнение

Эксперт по отношениям на стройке Ксюндель категорично высказалась про своё отношение к изменам.

Сожрать и сделать вид, что не пахнет, считает Ксюндель:



Фото: Соцсети

Ну, что тут скажешь? Каков вопрос, таков и ответ.

Я не очень разбираюсь в понятиях Дома 2, но очевидно, что девчонки делят измену на физическую и ещё какую-то.

Я слышала об этом — кто-то и так себя успокаивает. Говорит, ну это же всего лишь что-то физическое. А духовно он мне, конечно, не изменял. Обо мне думал в процессе и вообще потом каялся. Любит.

Ксюнделя тут можно и нужно похвалить. Она не обратила внимание на терзания и метания вопрошающей и прямо в лоб сравнила измену с поеданием продуктов жизнедеятельности.

Видно, что человек имеет своё собственное мнение на этот счёт, раз говорит так категорично.

Опытная Ксения дерзко придумала аллегорию. Может, не сама, а кто-то подсказал? Сути это не меняет — прощать измену, конечно, не стоит.

Следующий вопрос Ксюнделю следует задать такой: с какого раза нельзя прощать измену? Может, первые раз пять не считаются?

Не знаю, что ответит эксперт со стройки, а вы как считаете — с какого раза нужно кричать «не прощу»?

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