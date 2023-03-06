Spiegel – после железнодорожной катастрофы Грецию охватили массовые протесты — не обошлось без столкновений с полицией

Многотысячная акция протеста перед зданием греческого парламента в Афинах закончилась ожесточёнными столкновениями с полицией, передаёт Der Spiegel. Демонстранты обвиняют власти Греции в халатности в связи с железнодорожной катастрофой вблизи города Лариса, которая унесла жизни 57 человек. Как пишет издание, некоторые участники акции поджигали мусорные баки и бросали бутылки с зажигательной смесью, на что полиция ответила слезоточивым газом и светошумовыми гранатами.



AP

После крупнейшей в истории Греции железнодорожной катастрофы давление на правительство страны возрастает. Акция протеста перед зданием парламента в Афинах переросла в ожесточённые столкновения с полицией. Некоторые демонстранты поджигали мусорные баки и бросали бутылки с зажигательной смесью, на что полиция ответила слезоточивым газом и светошумовыми гранатами, пишет Der Spiegel.

По данным полиции, в воскресенье перед зданием греческого парламента в Афинах собралось около 12 тыс. человек. Участники акции выпустили в небо сотни чёрных шаров в память о погибших в результате аварии вблизи города Лариса.

Незадолго до полуночи 28 февраля на линии между Афинами и портовым городом Салоники произошло лобовое столкновение пассажирского и грузового поездов. Авария унесла жизни 57 человек.

Самая страшная железнодорожная катастрофа в истории Греции вызвала широкие протесты по всей стране. Волну возмущения спровоцировало заявление премьер-министра Кириакоса Мицотакиса о том, что причиной аварии стала «трагическая человеческая ошибка». Тысячи людей обвинили власти в халатности и осудили неспособность правительства модернизировать железнодорожную сеть страны. Кроме того, они призвали к ответственности и руководство железнодорожной компании, которая не установила на некоторых участках автоматическую систему управления.

В воскресенье Мицотакис попросил прощения у родственников жертв катастрофы. По его словам, как премьер-министр страны, он обязан принести извинения «прежде всего семьям жертв». «Недопустимо, чтобы в Греции в 2023 году два поезда двигались навстречу друг другу по одному и тому же пути и ​​никто этого не заметил», — написал Мицотакис на странице в Facebook*.

После аварии был арестован начальник станции города Лариса. Он признал, что ошибочно направил пассажирский поезд по тому же пути, по которому ему навстречу шёл товарный состав. 59-летнему мужчине предъявлены обвинения в убийстве и причинении телесных повреждений по неосторожности, пишет Der Spiegel.

* Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории РФ по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.