 

Spiegel – после железнодорожной катастрофы Грецию охватили массовые протесты — не обошлось без столкновений с полицией

06.03.2023, 23:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Многотысячная акция протеста перед зданием греческого парламента в Афинах закончилась ожесточёнными столкновениями с полицией, передаёт Der Spiegel. Демонстранты обвиняют власти Греции в халатности в связи с железнодорожной катастрофой вблизи города Лариса, которая унесла жизни 57 человек. Как пишет издание, некоторые участники акции поджигали мусорные баки и бросали бутылки с зажигательной смесью, на что полиция ответила слезоточивым газом и светошумовыми гранатами.


AP

После крупнейшей в истории Греции железнодорожной катастрофы давление на правительство страны возрастает. Акция протеста перед зданием парламента в Афинах переросла в ожесточённые столкновения с полицией. Некоторые демонстранты поджигали мусорные баки и бросали бутылки с зажигательной смесью, на что полиция ответила слезоточивым газом и светошумовыми гранатами, пишет Der Spiegel.

По данным полиции, в воскресенье перед зданием греческого парламента в Афинах собралось около 12 тыс. человек. Участники акции выпустили в небо сотни чёрных шаров в память о погибших в результате аварии вблизи города Лариса.

Незадолго до полуночи 28 февраля на линии между Афинами и портовым городом Салоники произошло лобовое столкновение пассажирского и грузового поездов. Авария унесла жизни 57 человек.

Самая страшная железнодорожная катастрофа в истории Греции вызвала широкие протесты по всей стране. Волну возмущения спровоцировало заявление премьер-министра Кириакоса Мицотакиса о том, что причиной аварии стала «трагическая человеческая ошибка». Тысячи людей обвинили власти в халатности и осудили неспособность правительства модернизировать железнодорожную сеть страны. Кроме того, они призвали к ответственности и руководство железнодорожной компании, которая не установила на некоторых участках автоматическую систему управления.

В воскресенье Мицотакис попросил прощения у родственников жертв катастрофы. По его словам, как премьер-министр страны, он обязан принести извинения «прежде всего семьям жертв». «Недопустимо, чтобы в Греции в 2023 году два поезда двигались навстречу друг другу по одному и тому же пути и ​​никто этого не заметил», — написал Мицотакис на странице в Facebook*.

После аварии был арестован начальник станции города Лариса. Он признал, что ошибочно направил пассажирский поезд по тому же пути, по которому ему навстречу шёл товарный состав. 59-летнему мужчине предъявлены обвинения в убийстве и причинении телесных повреждений по неосторожности, пишет Der Spiegel.

* Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории РФ по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.08.22 / Диетолог назвала количество рыбы для употребления на протяжении недели

12.10.22 / Мнение: Фото на конкурс имиджмейкеров

27.01.23 / Тонкие брови и темные цвета: идеи современного макияжа, вдохновленного двадцатыми годами прошлого века

27.01.22 / Диетолог назвала замедляющий старение фрукт

14.06.22 / Почти половина немцев выступает против вступления Украины в ЕС

22.04.22 / Мнение: Генерал о целях спецоперации на Украине

18.10.22 / Американский сенатор заявил, что изменение климата превращает Арктику в потенциальный центр конфликта

20.06.22 / Родила в 41 год неизвестно от кого: какой растет вымоленная дочь незамужней Могилевской

16.06.22 / В Якутии появится атомная станция малой мощности

26.01.23 / “Отцовство подкосило”: Проблемы умолчавшего о беременности молодой жены Прилучного всплыли наружу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика