 

Das Erste – помощь «совершенно несоразмерна» потребностям — спустя месяц после землетрясений в Турции и Сирии на местах по-прежнему царит хаос

06.03.2023, 23:05, Разное
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Спустя месяц после разрушительных землетрясений миллионы людей в Турции и Сирии по-прежнему находятся в бедственном положении, пишет Das Erste. По данным гуманитарных организаций, масштабы нынешней помощи «совершенно несоразмерны потребностям на местах». Пострадавшие от землетрясений в Сирии пытаются найти убежище в уже существующих лагерях беженцев, где им угрожают холод и болезни от загрязнённой воды и плохой гигиены. В наибольшей опасности находятся дети.


AP

Спустя месяц после разрушительных землетрясений миллионы людей в Турции и Сирии по-прежнему находятся в бедственном положении. По данным ООН, в двух странах от последствий природной катастрофы в общей сложности пострадало около 29 миллионов человек, пишет Das Erste.

«Там по-прежнему царит хаос. Мы всё ещё находимся на стадии отставания от потребностей», — подчёркивает Ясир Камалидин, возглавляющий миссию международной гуманитарной организации «Врачи без границ» в Сирии.

6 февраля на юго-востоке Турции и северо-западе Сирии произошла серия землетрясений, магнитуда самого мощного из которых составила 7,7. С тех пор в регионе были зафиксированы тысячи повторных толчков. На сегодняшний день сообщается более чем о 50 тыс. погибших.

Масштабы нынешней помощи пострадавшим «совершенно несоразмерны потребностям на местах», подчёркивает Камалидин. По некоторым оценкам, на северо-западе Сирии в результате землетрясений без крова остались 11 тыс. человек. По словам Камалидина, многие из них сейчас пытаются найти убежище в уже существующих лагерях беженцев.

Из-за гражданской войны ситуация на северо-западе Сирии была катастрофической ещё до землетрясений. До этого в регионе проживало 2,9 миллионов вынужденных переселенцев, из них 1,8 миллионов — в лагерях беженцев.

Северо-запад Сирии практически полностью отрезан от остальной части страны. До землетрясений международная гуманитарная помощь поступала в контролируемые повстанцами районы только через один пограничный переход, в настоящий момент число таких погранпереходов временно увеличилось до трёх. К настоящему моменту после землетрясений на северо-запад Сирии въехало 580 грузовиков с гуманитарной помощью.

ЮНИСЕФ предупреждает: миллионам детей как в Сирии, так и в Турции угрожают болезни и холод. Загрязнённая вода и плохая гигиена в переполненных временных убежищах могут привести к опасным для жизни острым инфекционным диарейным заболеваниям, заявили в организации в пятницу. После 12 лет гражданской войны дети в Сирии столкнулись с «разрушительным сочетанием опасностей» и нуждаются в долгосрочной помощи.

По данным ЮНИСЕФ, серьёзный ущерб был нанесён критически важным объектам инфраструктуры водоснабжения в сирийских провинциях Латакия, Идлиб, Хама и Алеппо. Были повреждены или разрушены многочисленные водопроводные сооружения, водонапорные башни, трубы и водохранилища. Там, где у жителей сохранился доступ к воде, она зачастую загрязнена из-за того, что очистные сооружения больше не функционируют должным образом. Холера была широко распространена на северо-западе Сирии ещё до землетрясения.

Ещё до стихийного бедствия в начале февраля от гуманитарной помощи зависело 70% населения Сирии, пишет ЮНИСЕФ. Землетрясение принесло смерть и разрушения «поколению детей, травмированному в результате войны, длящейся уже 12 лет», заявил руководитель немецкого отделения ЮНИСЕФ Кристиан Шнайдер.

В правительстве Турции заявили, что в результате землетрясения в стране было разрушено более 200 тыс. зданий. По данным Палаты архитекторов и инженеров Турции, около 50% разрушенных зданий были построены после 2001 года. Более 20 лет в стране действуют строгие требования к сейсмостойкости строительства. Одной из главных причин масштабных разрушений считается несоблюдение этих норм и коррупция в сфере строительства.

В связи с этим власти Турции инициировали расследования в отношении 768 подозреваемых. Были арестованы 237 человек. По данным турецких СМИ, основными подозреваемыми являются застройщики, а также мэр сильно пострадавшего города Нурдагы. Критики указывают на то, что расследование почти не затрагивает высокопоставленных политиков, а масштабные разрушения «никому не стоили даже должности», передаёт Das Erste.


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