 

Мнение: Хаб

06.03.2023, 23:05, Разное
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Встреча в Стамбуле между российской и турецкой делегацией по вопросу строительства газового хаба перенесена с 22 марта на неопределенный срок. Причина уважительная – недавнее землетрясение.

Однако оно же меняет очень многое. Турки уже высказались, что денег на строительство выделить не смогут, а потому предложили финансировать строительство хаба целиком за счет России.

В целом позиция понятна: ребята, вам это гораздо нужнее чем нам, это вы потеряли европейский рынок, поэтому вам и крутиться. А у нас тут свои неприятности, не до вас.

Напомню: идея хаба – это теперь не прямые поставки российского газа в Европу. Теперь это просто невозможно. Хаб – это когда российский газ продается Турции, а уже Турция продает его в Европу. И не просто как посредник, а как собственник газа.

При этом турки закупают российский газ со скидкой (которая еще обсуждается) на уровне от 25 процентов (а возможно, и выше). Плюс отсрочка по платежам сроком на год (это пока тоже в стадии обсуждения).

Гораздо менее свирепые условия, выдвинутые турками в 2015 году (тогда турки потребовали скидку всего лишь в 10 процентов), стали причиной российского вторжения в Сирию в попытке принудить Турцию к смягчению позиции. Но теперь кочевряжиться не получается – сейчас даже такие условия стали несбыточной мечтой. И новая закавыка – где найти деньги?

Источник: Эль Мюрид


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