Секретарь СНБО Украины Данилов: Киев начал готовиться к конфликту с Россией после встречи Зеленского с Путиным

Украинские власти приняли решение готовиться к конфликту с Россией после встречи Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным в Париже в декабре 2019 года, рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Данилов в эфире украинского «24 Канала» рассказал, что Киев не имел бы нынешнего результата, если бы не начал готовиться заранее. По его словам, аппарат Совета национальной безопасности и обороны начал готовиться «к этим процессам» после декабря 2019 года, когда президент Украины Владимир Зеленский посетил Париж, где произошла его «первая и последняя встреча» с российским лидером Владимиром Путиным, передает РИА «Новости».

В 2019 году Путин и Зеленский виделись на саммите в «нормандском формате» в Париже. Также президент РФ провел и двусторонние встречи – с Зеленским, президентом Франции Эммануэлем Макроном и занимавшей на тот момент пост канцлера Германии Ангелой Меркель.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что признавался канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и французскому коллеге Эммануэлю Макрону в том, что не собирается выполнять Минские соглашения.

В Кремле отмечали, что признания Украины, Германии и Франции о подготовке силового решения в Донбассе только подтверждают правильность решения президента Владимира Путина о начале спецоперации.

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