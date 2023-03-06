Госдеп заявил о контактах с послом России Антоновым

Представители американского внешнеполитического ведомства в последнее время провели контакты с российским послом в Вашингтоне Анатолием Антоновым, сообщил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

Прайс отказался «вдаваться в детали», но подтвердил, что посол Антонов «провел ряд контактов, в том числе личных», с сотрудниками Госдепартамента, передает ТАСС.

3 марта Антонов в связи с выделением очередного пакета военной помощи Киеву заявил, что США несут ответственность за теракт в Брянской области, поскольку его исполнители были вдохновлены поставками оружия Украине со стороны Вашингтона.

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