 

Спикер генсека ООН Дюжаррик заявил об обязанности США выдать визы российским делегатам

06.03.2023, 22:55, Новости дня
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш «очень сосредоточен» на том, чтобы США – страна, принимающая штаб-квартиру международной организации, – выдавала визы всем делегатам, сообщил официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик.

Дюжаррик сообщил ТАСС, что обязательства принимающей штаб-квартиру ООН страны должны соблюдаться и что все делегации, у которых есть дела в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, должны получать для этого визы.

Ранее представитель РФ Ирина Тяжлова заявила, что американская сторона не выдала визы нескольким делегатам из России, которые должны были участвовать в сессии Рабочей группы открытого состава ООН по безопасности в информационно-коммуникационных технологиях (ИКТ).

Проблемы с выдачей американских виз российским делегатам для участия в заседаниях ООН наблюдаются давно и за последний год только обострились. Спикер МИД РФ Мария Захарова называла ситуацию с визами отвратительной.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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