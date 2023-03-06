Новая реальность, будь она не «Лада»

Авторынок Приморья огорчили очередные санкции. Люди сутками стоят в очередях. Но на русский автопром всё еще не согласны.

Крытые торговые ряды на Луговой — район Владивостока на семи ветрах. Мимо снуют люди с покупками (китайская одежда, корейские сладости и косметика, электронные сигареты, еда). Крохотное отделение банка, который еще не под санкциями (видимо, потому, что Запад о нем и слыхом не слыхивал). Около очередь из пяти человек — опаснее всех гражданка со стопкой бумаг, на нее уйдет не меньше 40 минут; безобиднее всех, однозначно, мужики откуда-то из Средней Азии, они просто отправляют деньги домой.

Кажется, время в этой очереди намоталось на колесо подержанной Kia Mohave, за которую мы пытаемся перечислить оплату корейскому продавцу. Стоим третий час, чтобы услышать: извините, с долларами не работает корейский банк, а в вонах можно, но… послезавтра. Послезавтра — это фиаско, на той стороне ждут денег. Что делать? Точно не знает даже агент, который эту машину помог забронировать.

Эффект от новых санкций против мелких российских банков первыми почувствовали на себе автолюбители Приморья. В отделениях выстраиваются многочасовые очереди из желающих приобрести подержанную корейскую машину — в отличие от японского рынок Страны утренней свежести отличается тем, что расчеты ведутся между покупателем (физическим лицом, то есть тобой лично) в РФ и продавцом напрямую, так что ты должен исхитриться, чтобы отправить перевод за границу. С закрытием SWIFT-платежей для ряда популярных в регионе банков это стало еще сложнее.

Корреспондент «Новой» прошла путь от выбора машины до ее оплаты вместе с юристом Евгением Антиповым. Заодно побеседовали о том, почему простые смертные на Дальнем Востоке не жалуют автосалоны и российский автопром, в чем разница привычного японского и относительно нового для нас корейского рынка подержанных авто и какие риски и преимущества получают покупатели «корейцев».

Санкции ввели, но торговля идет

«Традиционно приморский рынок много лет был ориентирован на японские автоаукционы, — рассказывает Евгений Антипов. — В Японии организованы аукционные площадки, работающие по единому федеральному законодательству. Этот принцип понятен, система стандартна, и многие российские компании напрямую или через посредников — японское законодательство это позволяет — участвуют в аукционных торгах. Это расчеты между юрлицами: клиент во Владивостоке приходит, оценивает машины, ориентируясь на цены и аукционный лист, выбирает понравившуюся, отдает деньги российской фирме, а та переводит аукционной площадке в Японии.

С началом СВО появились сложности, начали рушиться SWIFT-цепочки — «Сбер» и ВТБ «отлетели» сразу. И если первым и так мало кто пользовался, то второй был популярен за счет более интересных условий.

Правда, японцы ведут себя здраво. Формально они санкции ввели, но банки «второго эшелона» никто не отключил, торговля идет.

В связи с курсовой разницей — по сути больше ни с чем — российские автолюбители начали смотреть на корейский рынок. И компании переориентировались на их спрос. Началось это примерно в мае прошлого года. Сильно вырос курс доллара и иены. А японцы хорошо знакомы с нашими ценами и пошлинами, так что выставляют машины по определенной стоимости. На корейском рынке стало выгодно покупать даже с курсовой разницей — они очень дешево изначально выставляли свои транспортные средства.

Несмотря на очевидную близость, этот авторынок для нас в новинку. Система приобретения транспортных средств в Корее отличается от японской.

Там работают частные торговые площадки, но не по аукционной схеме, а по fix price. И второе — ты лично сам оплачиваешь товар «инвойсом».

Наши компании перестали связываться с оплатой от своего имени. Кроме того, в Корее площадка является лишь агрегатором. В отличие от аукционного дома Японии, который сам получает деньги, тут деньги уходят продавцу напрямую».

Слухи и страхи

Выбирая машину, в первую очередь идешь на drom.ru или авто.ру — причем в Приморье первый до сих пор популярнее. У многих покупателей есть условие: без пробега по РФ (все просто: 50 000 км в Японии и РФ это разные 50 000 км). И попадаешь или к русскому хозяину, который уже год продает свою «ласточку» и почему-то не готов двигаться по цене, даже когда ему напоминают о парочке не указанных в объявлении аварий. Или к перекупу, например, на авторынок «Зеленый угол», — и там тебя ждет лотерея, в которой легко можно выиграть джек-пот в виде машины со скрученным тысяч на 100 пробегом, «левым» аукционным листом и парой серьезных ДТП в анамнезе (мастерских, где тачкам придают товарный вид перед продажей, в Приморье традиционно хватает; как, впрочем, и компаний, в которых можно проверить авто, если, конечно, продавец согласен).

Или смотришь авто на заказ. Выбираешь несколько, звонишь агентам — и там тебе предлагают варианты, такие же или похожие. Бывает, в объявлении стоит одно, а предложат то же самое, но дороже — курс вырос.

Брать придется машину не старше пяти лет — «проходную», как принято говорить, иначе наткнешься на драконовские таможенные пошлины.

Волнуют слухи о том, что скоро японцы перестанут продавать в Россию рамные внедорожники. Дело в том, что в прошлом и этом году приморские предприниматели приобрели несколько машин в Японии и отправили в зону СВО; разумеется, про это раструбили в новостях. После чего пошли тревожные разговоры.

Обзваниваю дилеров — успокаивают, мол, неправда, ставки принимаются, машины отгружаются. «Единственное — ввели «потолок» по цене, — говорит один из автопродавцов. — Дороже шести млн йен (3,33 миллиона рублей) якобы не продают. Но не волнуйтесь, если надо, всё привезем». Слухи пока не подтверждаются, но ситуация-то меняется ежечасно:

сегодня ты на аукционе купишь какой-нибудь Land Cruiser 200, потратишь много-много денег — а завтра его откажутся грузить на пароход.

Но корейское авто мы выбираем не только из-за слухов, а в основном из-за цены. Аналогичная японская модель обошлась бы гораздо дороже.

«Итак, машину бронируют и… дальше ты сам. Тебе дают инвойс — документ, сочетающий в себе одновременно признаки платежного документа и договора. Там прописаны условия поставки, цена, покупатель-продавец, страны отправления и получения, условия фрахта. Он приравнивается к документам, подтверждающим договорные отношения. Тут, конечно, стоит особо подчеркнуть, что это отношения между тобой лично и продавцом машины.

Если что-то пойдет не так, куда-то не туда улетят деньги, машина придет битая или продавец просто испарится (вряд ли такое случится, но все же) — ты сам лично пойдешь разбираться в корейский суд, по корейским законам, на корейском языке…» — объясняет Евгений.

Праздник воны

«Площадка ставит цену в долларах и пересчитывает тут же на воны, — продолжает собеседник. — В вонах тебе могут инвойс вообще не выдать — тут уж зависит от того, как твой агент с тобой поработал. Мне вот дали два инвойса. Хорошо, если у тебя есть доллары или воны, инвалютный счет. Но если ты обычный среднестатистический гражданин, то у тебя есть рубли, и ты с этими рублями увлеченно бежишь в банк и выясняешь… Первое: самый крупный банк, «Приморье», который имел множество контактов в Азии, отключили от системы SWIFT. Должны были с 22 марта, но по факту 26 февраля отправка платежей на Корею уже не работала.

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

СПРАВКА

24 февраля Минфин США объявил о введении нового пакета санкций против 11 некрупных российских банков. В их число попал принадлежащий бывшему дальневосточному губернатору Сергею Дарькину банк «Приморье». Его услугами пользовались тысячи жителей региона, желающих перевести деньги за рубеж.

Итак, ты опять увлеченно бежишь, но пока что в неизвестном направлении. Менеджеры тоже в легкой панике и дать тебе точный план действий не могут. Как-то узнаем, что в азиатском направлении с физлицами работают ББР-банк и АТБ. И, наверное, кто-то еще.

Ты вновь увлеченно бежишь — на этот раз в ББР-банк. Выясняется, что у них специфические корейские друзья, так что платежи в вонах осуществляются до 15.00 местного времени. Позже — только в долларах США. Ну ладно. Но таких желающих в отделении банка — человек 50, судя по талону. На каждого уходит минут по 20, это в лучшем случае. Агентура доложила, что можно поехать в отделение через полгорода, там очередь человек пять.

Приезжаем в торговый центр на Луговой, там есть ББР — он больше смахивает на обменный пункт, но оказывается полноценным банковским отделением, просто там один менеджер. Часа через полтора оформили мне перевод в Корею, но… отказали! Валютный контроль запретил! Оказывается (менеджер об этом не знает), что в конкретный банк, указанный конкретным получателем, отправить доллары нельзя.

На самом деле история проста: любой банк-эмитент договаривается, с какими банками «на той стороне» сотрудничает. Соответственно, у ББР-банка только один уполномоченный банк — а в Южной Корее, представьте себе, он не один!

А продавец — к сожалению или к счастью — указал свой, определенный банк. И если ты в него не попал — поздравляю.

Я догадался, конечно, обычной житейской логикой, сдобренной знаниями правил международной торговли, что можно расплатиться в вонах и это примет любой банк Кореи, потому что это тупо их валюта. Ведь на счет прилетят деньги, которые не подпадают под правила валютного регулирования страны. У них финансово-валютного контроль похож на наш и с вонами проще.

Ты снова увлеченно бежишь искать, где же можно заплатить в вонах. ББР тебе заявляет, что вообще можно, но до 15.00 (а уже почти вечер, ты простоял в очередях), а на следующий день нельзя, потому что в Корее какой-то праздник и конвертацию воны банк не осуществляет.

В АТБ тоже очередь чуть ли не до следующего банка. Случайно выясняется, что в Примсоцбанке праздников нет. Но при этом в списке уполномоченных банков, которые дает менеджер компании, этого банка нет (потому что они сами еще не сориентировались). А вы не забывайте, что на той стороне сидит продавец, который ждет оплату и слыхом не слыхивал о твоих злоключениях.

По общему правилу на оплату дается пять дней, даже три. Бронь слетит, площадка может заблокировать твои будущие торги, поскольку ты недобросовестный покупатель.

Чтобы сделать элементарный перевод в Корею — по сути, операция банальнейшая, чуть сложнее оформления кредита! — понадобилось двое суток. Из них около шести часов только в очередях».

Погрузка машин в вагон-автомобилевоз во Владивостоке. Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Плюсы и минусы

«Несмотря на все это, корейскую машину покупать выгоднее, хотя в последние месяца два курс вырос. Кроме того, в Южной Корее продается много американских машин — за счет хороших отношений с США. К тому же у них нет таких драконовских правил ввоза иномарок, как в Японии. У нас пошлины высокие, 30%. А в Японии — 90%, для понимания разницы. Так что из Кореи ввозят не только «Киа» или «Хёндай», но и Jeep, Wrangler и английские — Range Rover…

Единственное — в той же Японии очень жесткие требования, понятный аукционный лист. А в Корее формально у каждой площадки свои правила по размещению — они даже историю страховки тебе выкатят. Но, как и у нас, ты не всегда попадаешь в страховую историю, если прошлый хозяин попал в ДТП во дворе или даже впоролся в столб, это нигде не отфиксируется. В японском аукционнике, для сравнения, это будет отображено, как и состояние двигателя, ходовой части, внутренних узлов и агрегатов.

В Корее ты можешь купить битую и восстановленную машину, которая формально как будто бы целая. И агент твой этого не расскажет, потому что и сам не узнает — тебе отснимут машину, снимут видео, ну пройдутся сканером по кузову, поймут, если какие-то части окрашены.

Полноценного технического теста на СТО никто не делает.

Единственный очевидный плюс работы с корейцами сейчас: плечо доставки почти такое же, но они отгружают значительно шустрее. С учетом очереди в японских портах работы наших экспедиторов (возит всего несколько судов) срок ожидания — два-три месяца. Из Кореи — месяц. А вот из Китая привезти машину можно, но документы на нее получить очень сложно. Haval, которые тут ездят, частично нашей сборки, частично — аттестованные для рынка РФ и купленные здесь», — рассказывает юрист.

Цифры

По данным Владивостокской таможни, в 2022 году количество ввезенного через наши посты автотранспорта увеличилось на 72% в сравнении в 2021 годом. Специалисты оформили более 197 тысяч подержанных автомобилей.

«Резкий скачок спроса произошел в июне 2022 года. Тогда таможенники оформили 15 тысяч автомобилей. С каждым месяцем их количество увеличивалось и достигло пикового значения в ноябре — 28 тысяч автомобилей», — рассказали в ведомстве. В декабре 2022-го ввезли около 26 тысяч авто (в декабре 2021-го — 11 тысяч).

Ввоз китайских автомобилей для личного пользования носит единичный характер, в основном прибывают машины для дилерских центров. Основу рынка по-прежнему составляют любимые дальневосточниками и в основном «праворукие» «японки» — Toyota, Mazda, Nissan, Honda, Subaru и Suzuki. «Меньше автомобилей из Южной Кореи — Hyundai и Kia», — говорят таможенники. Участники рынка тем не менее утверждают, что «корейцев» стало заметно больше.

Почему не русское?

Вообще-то во Владивостоке есть официальный дилер Kia — компания «Сумотори». И Mohave там есть. Дорого, 5,8 миллиона за новую. И даже дилеры «Лада» в крае есть. Можно, допустим, новую «Ниву Travel» купить. Там противосолнечный козырек с зеркалом для пассажира доступен только в более крутых комплектациях. Кондиционер тоже не для простых смертных. Дополнительный пакет опций: мультимедиа за 67 тысяч рублей (да на любую японскую машину за 10 тысяч можно ее купить и установить). Судя по прайс-листу, сзади там «весла» вместо электронных стеклоподъемников. Это трагедия, ребята. А — и вишенка на торте. Разгоняется «королева дорог» до 140 км/ч. Представляете себе, с каким упоением, вслух и по ролям приморцы читают характеристики этого чуда техники?

А еще там есть «Нива», которая выглядит как старая «Нива», только новая. И там еще слоган такой: «Создана выжить». Лучше бы: «Что мертво — умереть не может».

«Что касается официальных дилеров и автосалонов — тут вопрос цены. Тяжело потянуть по деньгам хорошую салонную машину, если хочется полноразмерный джип. В салоне в РФ он стоит от четырех млн и выше, — объясняет Евгений Антипов. — Даже с учетом 30-процентной таможенной пошлины и сопутствующих рисков выгоднее брать б/у. Что-то сломалось — проще починить.

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Я уж не говорю, как в наших салонах продают машины: тебе попытаются навесить опций тысяч на 250–300 при цене в три миллиона, застрахуешь ты ее только по КАСКО, получишь в довесок обязательный трехгодичный техосмотр по условиям дилера. У меня в практике был случай: человек купил салонный, кажется, «Рено», попал в снегопад. А у него сервисная книжка! Ему положено ТО проходить в определенные дни, без вариантов. И вот не смог он в салон выбраться за 300 километров. Слетел с гарантии. Ему тут же сделали перерасчет на кредит, проценты в гору… А не нравится — не подписывай договор.

Понимаю, что у многих жителей Центральной РФ может возникнуть вопрос: почему бы тебе, парень, русскую машину не купить и не ездить на ней припеваючи? Давайте так. Проживая на Дальнем Востоке, я знаю три-четыре отечественных машины, и они мало отличаются от тех, которые я видел в кино в детстве. А мне 35 годиков. Каким был УАЗ, таким он и остался — правда, теперь есть «Патриот», на который автоматическую коробку передач удосужились года три назад поставить, а машина в серии с 2007 года. Потрясающее развитие технологий! Я бы, кстати, и купил «Патриот», если бы он не стоил дороже, чем мой KIA Mohave. Только по уровню комфорта УАЗу до «Киа» — как до Фудзиямы пешком.

У нас неадекватное соотношение цены и качества. Либо можно за небольшие деньги взять полную дрянь без климат-контроля, электроподъемников зеркал, независимой подвески, гидроусилителя руля.

Тем более их целых пять видов. «Калина», «Самара» — вот эти совершенно ужасные машины с загадочными названиями, которые тут ездят в качестве смеха. «Лада» официально продает в Приморье в год плюс-минус 500 машин. Скорее всего, в какие-то госорганы. Вы вообще представляете себе, что такое 500 машин в год? У нас через порт проходит только из Японии по 190 тысяч!

Люди, привыкшие ездить на японских машинах, которые надо, по сути, только заправлять да масло менять, отчего-то не желают вступать в интимные отношения с российским автопромом».

Валерия Федоренко

Приморье

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