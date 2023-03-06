Мнение: Нежелательная организация
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Генпрокуратура признала антикоррупционную организацию Transparеncy International нежелательной на территории России.
Генпрокуратура сообщила на своем официально сайте: «…деятельность данной организации явно выходит за рамки декларированных целей и задач.
Формально выступая организацией, борющейся с коррупцией по всему миру, она вмешивается во внутренние дела Российской Федерации, что представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации…».
отсюда
Интересный разворот! Выходит, что коррупция в России – это исключительное внутреннее дело России? Даже если в коррупционных схемах задействованы не только россияне?
А борьба с коррупцией угрожает основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации?
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Источник: Ирек Муртазин
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