Мнение: Установки – настройки – поступки

Когда мы разбираем письма, многим сложно увидеть, что не так или, наоборот, что так, потому что они обращают внимание только на поступки.

Но в письмах про поступки много не узнаешь. Там об этом очень мало и через интерпретации, большая часть поступков авторов выглядят вынужденными под гнетом обстоятельств. И разбирать нечего.

Поступки – это совсем не единственное, на чем мы с вами должны фокусироваться при разборе.

Поступки – это следствие настроек, плохих или хороших.

А настройки – следствие установок.

Вот установки в письмах всегда очень хорошо видны. Авторы все свои основные установки проговаривают и повторяют по много раз, не ошибешься. Установки в письме может увидеть любой читатель, никаких специальных навыков для этого не нужно.

Настройки тоже видны, если знать, какими должны быть хорошие настройки и как выглядят плохие.

Если вы научитесь этому, вы будете легко разбирать письма. Потому что поступки – прямое и чаще всего немедленное следствие настроек.

Как только настройки сползают или слетают мимо границ, сейчас же следуют дурацкие и вредные поступки.

И исправлять свою жизнь нужно по той же схеме: сменить установки, поправить настройки, поступки сами исправятся.

Установки бывают инфантильные и зрелые.

Инфантильные установки – эгоцентричные, потребительские, собственнические. Зрелые установки обязательно включают интересы других: сотрудничество, созидание, сочувствие, союзничество. Только этим зрелость отличается от инфантилизма. Взрослея, личность интегрируется в социум и может пользоваться коллективными уровнями развития. Другого смысла у взросления нет.

Настройки – это все то, чем мы с вами непрерывно занимаемся: локус, фокус, границы, самооценка.

Давайте с вами возьмем любое письмо, первое попавшееся, из пришедших сегодня в рубрику. И, выбрав несколько фрагментов, посмотрим, где там установки автора, где настройки, а где поступки.

clauzorro

“Часики тикали, я вылезла из башни. Совпал парень, он был весь как я мечтала. Такого я мечтала встретить в своих фантазиях. Мы стали переписываться. Потом он позвонил, мы первый раз поговорили. Мы болтали часами напролёт. Вечером включали видео связь. Мама была свидетель и не особо одобряла мою болтовню круглыми сутками. Я была влюблена, он говорил как он очарован мной, как он ждёт конца карантина и встречи со мной. Когда ограничения сняли, вдруг оказалось, что он не торопится встретиться со мной. Точнее он все время отменял встречи, когда я уже была на пол пути или накануне. Рассказывал все время о каких-то обстоятельствах. Я мучилась на своих качелях, томилась”.

Какие установки у автора?

Из уютной башни ее выманивают часики, самой ей не надо. Мужчина мечты – к ее услугам, Мироздание воплощает ее фантазии. Любовь как вихрь, взаимное слияние. И другие инфантильные штампы, которые автор даже не фильтрует, хотя пишет нам, а мы такое не любим. То есть установки у нее не только инфантильные, но и прочные, она уверена, что это норма.

Где настройки во фрагменте?

Настройки связаны с установками. Локус внешний, тот самый вихрь уносит ее. Мама пытается остановить, но вихрь слишком силен. Плохое “мы” из-за слияния, они так стремились друг к другу, но внезапный отказ парня встречаться – как снег на голову. “Вдруг” – это признак Штурмана как и “мы”, как и досада на то, что все внезапно идет не по плану. Вот где видны плохие настройки, она не видит чужой субъектности, не видит чужих границ, поэтому путает Я и Мы. И плохие настройки (внешний локус и слияние границ) тесно связаны с ее инфантильными установками.

А что с поведением?

С поведением пока ничего особенного. По крайней мере автор не описывает никаких своих особенно вредных поступков. Да, тратила много времени на болтовню, но с кем ни бывает, любовь того стоит. Да, делала лишние шаги, когда парень увиливал, но сложно было понять, не может он или не хочет. То есть поведение само по себе не показательно. Принципиальней то, что автор страдает, мечется, чувствует себя расшатанной. Но и это не значило бы ничего однозначно плохого, если бы мы не видели ее плохих настроек и не видели бы, что эти плохие настройки не станут лучше, потому что установки тоже плохие.

Вот это принципиально. Мы видим, что ничего хорошего автора не ждет.

А с другой стороны, мы понимаем, что нужно, чтобы все стало лучше. Ее настройки должны поменяться.

Как коуч может помочь человеку выиграть ситуацию в отношениях, не меняя этого человека изнутри?

Он может управлять его поведением, исходя из хороших настроек и правильных установок.

В этом случае человек выиграет, но не поймет, почему и как.

Чтобы обеспечить не разовый выигрыш, а стабильный успех и рост, человек должен поменять настройки, а в идеале и установки. Потому что смена настроек без смены установок дает временный эффект или не дает никакого.

Посмотрим следующий фрагмент из того же самого письма.

“Эти два года пролетели как сон, в безвременье. Он каждый раз откладывал даже не свадьбу, а предложение. Все время ставил мне условия, которые я никогда не выполняла. Говорил, например, что если я месяц не буду повышать голос и психовать мы идем в загс. Потом он вспышка буря безумие, я срывалась, и он меня наказывал, откладывал все. Он часто проворачивал фокус, что все было хорошо, но ты вот все испортила. Этот лейтмотив был постоянно. Когда мы не ссорились, каждый день был похож на предыдущий. Он почти каждый день курил траву с друзьями на балконе ,а потом играли в одну и тоже игру на приставке. Я не понимаю, как это не могло осточертеть за столько лет. При переезде я разгребала этот балкон, там был просто гадюшник. Мы ссорились из-за травы. Мы ссорились из-за секса. Мы перестали ссориться из-за мусора, потому что я просто забила на уборку. И дома тоже начался гадюшник. Бывало, что у меня не получалось довести его до кульминации. Он психовал. Говорил, что единственное что он от меня просит это секс и я даже это не могу дать. Я в страхе совсем уже не могла ничего сделать. Такие затяжные ссоры длились неделю, пока я наконец не удовлетворю его. Потом он говорил, что ему нужен хотя бы секс. Потом чтобы я хотя бы не истерила. Потом снова накидывался за быт. Он говорил, что я каждую неделю меняю правила. Что я сама не знаю что хочу. Это правда. Я не хочу сказать, что он был насильник или абьюзер. Просто я из трусов выпрыгивала, старалась ему угодить. Просто его настроение очень зависело от секса. Просто вот он весь такой маскулинный и доминантный и его уносит за границы адекватного. Он в целом склонен к аддикциям на мой взгляд. Если курить, то каждый день запойно. Если играть, то до семи утра. Если секс, то 8 раз в день”

Здесь установка автора не такая позитивная, как в начале, мы видим, что она в депрессии, мир выглядит не услужливым, а зловещим, партнер – абьюзер, хоть она и предупреждает, что не считает его таким, а считает просто “маскулинным, доминантным”, иногда психически неадекватным и аддиктом. В общем, абьюзером по неволе. Установка ее выглядит менее эгоцентричной, она старается спасать любимого от аддикций, пытается долюбить волчонка. На самом деле это все тот же самый инфантилизм. Вместо уважения к чужой субъектности – любовь-слияние, другой – не отдельный человек, достойный уважения, а часть ее Эго, и ее эгоцентризм как был, так и остался.

Что с ее настройками? Фокус ее на партнере, точнее на том, что она за него принимает, локус тоже у него, границы в слиянии, она в зависимости от партнера, а рефлексии нет. Она не видит своей болезненной зависимости и своего непрерывного слива, она видит его зависимость от травы, от игр, от секса, пытается его спасать в короне Спасателя, хотя спасать ей надо себя. Все письмо она описывает, как пытается прислуживать, обслуживать, удовлетворять, подстраиваться, но ругает себя за то, что старается недостаточно хорошо, и старается снова. Она создает видимость, что он нуждается в ней и даже держится за нее, но за два года он не только не захотел на ней жениться несмотря на ее мольбы, он не захотел ничего сделать для нее, и даже секс его интересует исключительно садистический, от которого она страдает.

А поведение?

Таким как автор близкие говорят “беги” и “спасайся”, но они не могут отлепиться. Они уже слишком погрязли, они ослабели в своих токсичных “созависимых” отношениях, они боятся уйти и им кажется, что их держат. Автор снова и снова старается вкладываться в отношения, пытается все менять, не выдерживает и скандалит, потом просит прощения и снова старается. У таких как автор иллюзия того, что они работают над собой, что они стараются стать лучше, но цель их – продлить зависимость, вместо того, чтобы ее прекратить.

И если вы пытаетесь помочь таким как автор на уровне поведения, вы говорите им: “Уходи из этих отношений, эти отношения разрушают тебя”, они отвечают вам: “Я не хочу уходить, мне по ту сторону этих отношений ничего не нужно, ничего не интересно”.

Чтобы вытащить человека из такой зависимости, нужно помочь ему изменить установки.

Для начала он должен увидеть свою корону Спасателя. Он должен увидеть свою зависимость, перестать ее отрицать. Он должен увидеть себя не добрым и сильным, а зависимым и слабым, и осознать необходимость стать свободней и сильней.

Только тогда у него получится оторвать фокус от спасения партнера и направить на спасение себя, а локус вернуть себе, избавиться от плохого “мы”, перестать мыслить себя парой, начать видеть себя отдельным человеком, выйти из слияния.

Будьте уверены, за правильными поступками дело не станет, человек сразу же начнет действовать верно.

А в письме автор разбита и разрушена, надеется на воссоединение с героем, сходит с ума и просит у нас помощи.

Расстались они вот так:

“В итоге он изматывал меня всю неделю. Обижался за мою истерику. Напоминал, что я не попросила прощение как следует. Я была не в состоянии дать ему нормальный секс, была измотана. Это ещё больше все накаляло. Потом уехала на пару дней повидать маму и сходить к врачу. Когда вернулась нарядилась как он любит, начала секс. Я очень переживала что все получится плохо, потому что я не долечилась и немного застудилась. Но все равно была очень встревожена и очень хотела помириться. Потом что-то пошло не так. Он снова захотел анального секса. Как будто ему нравится, когда мне больно, как будто он так отыгрывается за свои обиды. Я не сопротивлялась, потому что я дура зависимая. Так это тошно все. В итоге это продолжалось до того пока я не дошла до полусознательного состояния на грани. Я просто выдохнула, что больше не могу, это пытка моральная и физическая. Он психанул, что снова не кончил. Что еще чуть-чуть и все бы получилось, что я снова все испортила. Повел меня разговаривать «как взрослые адекватные люди». В процессе накидал кучу претензий, из-за которых я начала плакать снова. Я всегда плачу с ним из-за безысходности, он это умеет расписать. Он снова сказал, что я истеричка, что он просил меня не истерить хотя бы, а я даже с этим не справилась. В итоге вечером в этот день я села напротив и сказала, что если он не готов идти мне на встречу, если он не готов сглаживать углы то я не знаю как с ним жить. Я не могу с ним жить. Он сказал, что нет. Я начала собирать вещи. И первые минут 10 испытывала облегчение. Потом меня накрыла тоска, я пыталась все вернуть. Он сказал, что это невозможно. Потом я просто начала рыдать и вываливать просто все что накипело за все эти три года. Я была без сил, просто плакала. Он в это время собирал мои вещи. Ночью у меня был срыв, я не могла успокоиться и нормально дышать. Он был очень добрый, он пришел меня утешить. Завернул в одеяло, гладил мне голову, обнял. Мы так и заснули”.

Проблема как и сами отношения не стоят даже выеденного яйца. Даже обсуждать неловко эти “отношения”.

С виду они “перекрестись и забудь как страшный сон”, автору кажется, что это была (и есть) любовь века, что два трагически влюбленных сердца не смогли быть вместе из-за слишком сильной страсти и слишком идеалистических ожиданий.

Не бездельник и сексоголик, который, как многие сексоголики, нормального секса не хотел, а требовал извращений, не наркоман, которому было наплевать на все остальное, не зависимая дура в слиянии, готовая быть рабыней, но не выдерживающая этого физически и морально, а Ромео и Джульетта, которых разлучил злой рок.

Автор на грани суицида и чтобы вернуться в адекватное состояние она должна увидеть всю эту историю другими глазами.

Но для этого ей нужно поменять свою установку и перестать считать любовное слияние благом.

Она должны понять, что настоящая любовь бывает только у двух взрослых, уважающих друг друга и себя, людей.

И любовь – не цель жизни, а возможность сделать эту жизнь лучше, возможность образовать союз для того, чтобы заниматься какими-то полезными делами, работать, учиться, творить, воспитывать детей, делать что-то хорошее для людей, хотя бы для самых близких.

Вот что такое любовь. А установка на слияние и страсть ради страсти – очень вредная установка. Такая установка ломает все настройки, а со сломанными настройками поведение всегда будет во вред себе.

Приведите из других писем примеры установок-настроек-поступков, можно коротко.