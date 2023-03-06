 

Для чего нужен брачный договор

06.03.2023, 22:10, Разное
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Адвокат Игорь Могильный рассказал, для чего нужен брачный договор. Он также объяснил, как заключение этого документа положительно влияет на бизнес.
Брачный договор – это соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов, определяющее имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) в случае его расторжения.
Брачный договор заключается в письменной форме и требует нотариального заверения. Может заключаться как до заключения брака (в таком случае он действует со дня регистрации брака) или во время брака.

Брачный договор выполняет несколько задач:– прекращение режима совместной собственности;– защита активов одного супруга при финансовых сложностях или претензиях к другому;– защита нетрудоспособного;– вопросы наследственного планирования.Нет четкого ответа на вопрос, стоит ли заключать брачный договор или нет, однако трудно отрицать, что договор может регулировать важные для пары моменты:– режим совместной, долевой или раздельной собственности, имущество каждого из супругов;– обязанности по взаимному содержанию, порядку несения семейных расходов, кто что получит после расторжения брака и другие положения, касающиеся имущественных отношений;– права и обязанности могут ограничиваться сроками, а также ставиться в зависимость от наступления определенных условий. Брачный договор не регулирует продолжительность брака, с кем останется ребенок после развода, рождение ребенка определенного пола, право на то, чем супруги занимаются, ответственность за измену и многие другие неимущественные вопросы.
Игорь Могильный поделился плюсами заключения брачного договора, в том числе, для предпринимателей. Он выделил сразу несколько положительных моментов:– спокойствие деловых партнеров (бизнес не делится и есть возможность получить компенсацию);– личная ответственность супруга-бизнесмена за долги, связанные с бизнесом;– снятие рисков дробления бизнеса в случае развода.


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