Много объятий и слезы счастья: трогательные кадры возвращения участников СВО домой

Едва ли не каждую неделю в Сети появляются трогательные кадры возвращения участников специальной военной операции (СВО) Вооруженных сил России на Украине. Такие видео невозможно смотреть без слез. Например, на эмоции пробивают кадры, появившиеся недавно в телеграм-канале #МЫВМЕСТЕ.

Бойцы вернулись из зоны СВО домой, чтобы отдохнуть и увидеться с близкими. Во многих случаях родные не знают о возвращении военнослужащих. Для них это становится сюрпризом. Этот факт объясняет шокированный вид близких. Они крепко обнимают героев и плачут от счастья.

В столь непростое время участникам СВО очень важна поддержка, ведь они в ежедневном режиме борются с националистами. Бойцы проявляют мужество и героизм.