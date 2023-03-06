Как создать total black look: стильные и элегантные варианты образа в черном в 2023

Образы из полностью темной одежды (Total Black) занимают лидирующие позиции не первый год. Данный тренд остается актуальным в том числе и в этом сезоне. С его помощью можно создавать элегантные и строгие луки. Вдохновляемся красивыми идеями.

С джинсами скинни

Если вам нужен образ в повседневном стиле, тогда берите за основу темные джинсы скинни и сочетайте их с более объемным верхом. Например, это может быть свитер или пуловер оверсайз. Также подойдут толстовки, худи.

В качестве верхней одежды можете использовать черный плащ или пальто. В сочетании с брутальными ботинками на тракторной подошве у вас получится лук, схожий с образами героев фильма «Матрица».

С черной атласной юбкой

Очень интересно и оригинально сочетать вещи черного цвета разной фактуры. Например, скомбинируйте атласную юбку миди с вязаным свитером. У вас получится элегантный и современный образ Total Black.

Если нужно сделать лук более формальным, женственным, тогда дополните наряд обувью на шпильках или каблуках. Если же нужен неформальный лук, тогда подойдут челси или ботинки в армейском стиле.

Вязаное черное платье

Если у вас нет желания сочетать одежду, подбирать верх к низу и наоборот, тогда попробуйте беспроигрышный вариант в виде платья. Одно изделие — и у вас уже готовый наряд. Единственное, что будет необходимо добавить — это черная обувь и аксессуары.

Рекомендуется выбирать платья миди длины, поскольку они в тренде в текущем сезоне. Рассмотрите варианты платьев с разрезами или асимметричным подолом для создания экстравагантных образов.

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С черными кожаными штанами

Черные штаны из кожи — это классика вне времени. Она всегда в моде. Вы можете выбрать штаны любого фасона: и облегающие, и прямого кроя, и широкие, и укороченные, и с клешем от колена или от бедра. Сочетайте их с облегающими водолазками или свитерами, с блейзерами и пиджаками оверсайз или длинными пальто по своему желанию.

Обратите внимание на черные кожаные штаны с тиснением, повторяющим анималистичный принт. Такая вещь преобразит ваш образ.

С черной мини-юбкой

Если хотите похвастаться стройными ножками, тогда создавайте эффектные образы с мини-юбкой. Она может быть сделана из любого материала (и кожи в том числе). Сочетайте короткую юбку с высокими сапогами с широким голенищем. В качестве верха подойдут не облегающие свитера. Можно рассмотреть комплект из юбки с высокой посадкой и укороченного жакета. Это хороший вариант как для посещения торжественного мероприятия.