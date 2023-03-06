С чем сочетать модную рубашку оверсайз весной женщинам 45+: самые модные комбинации

Одежда оверсайз – удобный и универсальный элемент гардероба, который может прийти на помощь модницам 45+ в любой ситуации. Комфорт, стильный вид, уместность практически в любой ситуации, огромное количество вариантов для составления ансамбля – вот немногочисленные плюсы. Поговорим о том, с чем сочетать рубашку оверсайз весной 2023 года.

Базовые варианты

Простая вариация для сочетаемости – белоснежная рубашка оверсайз с джинсами. Подойдет для офисов с нестрогим дресс-кодом, прогулок по городу с подругой или любимым мужчиной. Будет уместной в туристической поездке.

Вдохновившись примером знаменитости, можете носить оверсайз с цветным платьем. Интересно, броско, по-весеннему нарядно.

Если весной утром и вечером прохладно, но не холодно, используйте универсальный вариант – сочетание белоснежной рубашки оверсайз, словно одолженной у супруга, и яркой жилетки с интересным принтом.

Для более теплых дней подойдет простое и очень удачное решение – легкая рубашка из полупрозрачного материала и брюки в крупный цветок. Яркая сумочка завершит создание гармонии и обеспечит весеннее настроение.

Интересные решения

Для тех, кто уверен в своей фигуре, подойдет вдохновляющий пример очаровательной Дженнифер Лопес, которая комбинирует рубашку оверсайз с короткими шортами и юбками. На первый взгляд кажется, что на исполнительнице только рубашка!

Интересная рекомендация модных дизайнеров – купить рубашку на пару размеров больше. Сделать акцент на талии поможет изящный тонкий ремешок.

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В моде 2023 года яркие смелые решения. Например, насыщенные мятные рубашки оверсайз. Гармоничную пару составят обычные джинсы из классического денима. Стилисты рекомендуют не заправлять в брюки только одну сторону, такую вольность могут позволить себе только те, кто уверен в собственном безупречном понимании стиля. Остальным лучше не рисковать.

Рубашка и пиджак – достойный образ для посещения офиса. Весной особенно уместен – тепло и одновременно элегантно. Вы будете выглядеть как истинная француженка.

Классическая и одновременно летняя вариация – ансамбль рубашки с принтом “полоска” и яркой юбки. Интересный акцент создается броским кожаным ремнем.

Модная рубашка оверсайз – отличный вариант для женщин 45+. Она сделает вас самой яркой и привлекательной в любом коллективе.