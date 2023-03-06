El País – Брюссель заплатит «единомышленникам» за снаряды для Украины

Европейская комиссия планирует выделить €1 миллиардов на закупку боеприпасов для Украины и компенсацию того, что страны — члены блока передадут киевскому режиму, пишет El País. Помимо этого, чтобы придать больший потенциал схеме военной помощи Киеву, Брюссель намерен пригласить к участию в ней страны, не входящие в ЕС.



AP

Брюссель призывает страны, входящие в Европейский союз, «немедленно» отправить Украине боеприпасы «из своих запасов или из заказов, ожидающих выполнения», особенно артиллерию для 155-миллиметровых самоходных гаубиц. Как стало известно El País из проекта пакета чрезвычайной помощи, для того, чтобы стимулировать и ускорить поставки, Европейская комиссия планирует выделить €1 миллиардов на их возмещение и совместную закупку боеприпасов.

В пятницу министр обороны Украины Алексей Резников заверил своих коллег из ЕС, что именно нехватка боеприпасов мешает прогрессу украинских военных на поле боя. Он призвал Брюссель предоставить Киеву десятки тысяч снарядов. По словам Резникова, именно артиллерийский бой является «решающим» в ходе конфликта.

На этом фоне Еврокомиссия в своём предложении поднимает три вопроса: обеспечение доставки боеприпасов Киеву, совместное приобретение материалов, а также увеличение производственных мощностей. Брюссель намерен использовать Европейский фонд мира, который с начала российской спецоперации на Украине используется для того, чтобы компенсировать странам-членам боеприпасы и вооружение, переданные Киеву, на сумму €3,6 млрд.

Более того, чтобы члены союза сочли идею передачи Украине дополнительных боеприпасов более привлекательной и не беспокоились по поводу истощения своих арсеналов, предлагается введение новой схемы. Предложение, подготовленное верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, подразумевает выплату странам до 90% от стоимости боеприпасов, которые они направляют Киеву.

Как отмечает El País, так как оборонная промышленность обычно работает по запросу и сталкивается с проблемой рационализации производства, ЕС также планирует придать больший потенциал схеме, пригласив присоединиться к ней страны, которые не являются членами союза, но считаются «единомышленниками».

В первую очередь Брюссель таким образом надеется предоставить Украине боеприпасы для 155-миллиметровых самоходных гаубиц. Кроме того, речь идёт также о боеприпасах для 120-миллиметровых миномётов.

Ожидается, что министры обороны стран Европейского союза обсудят предложение на встрече в Стокгольме на этой неделе, пишет El País.