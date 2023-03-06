 

Российский защитник хоккейного клуба «Бостон» Орлов стал первой звездой недели в НХЛ

06.03.2023, 21:30, Новости дня
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Защитник американского клуба «Бостон Брюинс» житель России Дмитрий Орлов признан первой звездой прошедшей недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

В четырех встречах Орлов набрал девять (три заброшенные шайбы + шесть результативных передач) очков при показателе полезности «+7». Второй звездой недели с такими же показателями признан канадский нападающий «Оттавы» Клод Жиру. Третьей звездой стал шведский вратарь «Миннесоты» Филип Густавссон, информирует ТАСС.

Орлов перешел в «Бостон» из «Вашингтона» в феврале. Россиянин стал первым защитником клуба, набравшим девять очков в четырех стартовых матчах. Среди полевых игроков результативнее него в «Бостоне» начинал только нападающий Фред Стэнфилд в 1967 году, набравший тогда 11 очков.

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