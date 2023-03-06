 

Замначальника Воронежской таможни Филипенко задержали по делу о наркотиках

06.03.2023, 21:30, Новости дня
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Правоохранители задержали заместителя начальника Воронежской таможни по подозрению в незаконном приобретении наркотических средств, сообщил представитель таможни.

О задержании первого замначальника Воронежской таможни Евгения Филипенко сообщал ряд СМИ со ссылкой на источники. В частности, говорилось, что Филипенко задержали с 1,18 грамма амфетамина, пишет РИА «Новости».

Представитель таможни уточнил, что задержание проведено в ходе совместных оперативно-разыскных мероприятий отделом по противодействию коррупции Воронежской таможни и сотрудниками УМВД РФ по Воронежу 3 марта 2023 года.

Как отметил источник, Филипенко уволен из таможенных органов РФ, в отношении него возбуждено дело о по статье о приобретении наркотических средств в крупном размере.

Ранее сообщалось, что в Оренбурге задержали старшего оперуполномоченного по контролю за оборотом наркотиков за продажу запрещенных веществ через тайники-закладки.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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