 

Врио главы ЛНР Пасечник в преддверии 8 Марта наградил отличившихся женщин-медиков

06.03.2023, 21:30, Новости дня
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Временно исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник в преддверии Международного женского дня вручил награды отличившимся работницам Луганской республиканской клинической больницы (ЛРКБ).

«Сегодня вы, не считаясь ни со временем, не считаясь с какими-то личными вопросами, рискуя здоровьем, а зачастую и жизнью, спасаете наших ребят, военнослужащих, которые защищают нашу Родину, которые принимают непосредственное участие в специальной военной операции. Совсем недавно точно так же настойчиво и профессионально вы спасали жителей нашей Республики, оказывали им помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19. На ваших хрупких плечах также лежит семейный очаг, семейные обязанности, воспитание детей», – сказал Пасечник, обращаясь к участницам встречи, передает «Луганский информационный центр».

Он поблагодарил женщин-медиков за преданность Родине и патриотизм.

За высокий профессионализм, добросовестный плодотворный труд, преданность своему делу, значительный личный вклад в обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья граждан, особые заслуги в области здравоохранения ЛНР, а также в связи с празднованием Международного женского дня медалью «За верность долгу» отмечена врач-кардиолог отделения интервенционной радиологии Александра Соболь; знаком «За усердие» II степени – директор департамента государственного регулирования обращения и обеспечения лекарственными средствами и медицинскими изделиями, контроля за фармацевтической деятельностью и лицензирования Министерства здравоохранения ЛНР Елена Вронская; памятным знаком «Милосердие» – старшая медицинская сестра стационара урологического отделения Ирина Криничная и заведующий отделением экстренной и неотложной медицинской помощи, врач-анестезиолог Валентина Макарук.

Еще 16 врачей и медсестер ЛРКБ удостоены грамот главы Республики.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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