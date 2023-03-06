 

Медицинские услуги высокого уровня: Собянин сообщил, что в Дмитровском районе открылась современная поликлиника

06.03.2023, 20:45, Разное
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Медучреждение оснастили качественным оборудованием. Поликлиника будет работать по новому московскому стандарту, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

“Кабинеты часто посещаемых специалистов и дежурных врачей находятся на нижних этажах, менее востребованные и административные — выше”, – уточнил градоначальник.

Поликлиника рассчитана на 750 посещений в смену. Там оборудовали комфортные зоны ожидания и игровые комнаты для детей. Для медицинского персонала обустроили уютные комнаты отдыха.

Пересечение потоков пациентов исключено, поскольку в поликлинике организованы отдельные входы для детского и взрослого блоков, рассказал мэр.

В ближайшие несколько лет в Москве построят 23 поликлиники. Из них девять уже готовы.

Помимо строительства новых медучреждений, продолжается реконструкция уже существующих. К концу 2023 года обновят 200 поликлиник.


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