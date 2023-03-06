 

Врала всю жизнь: настоящее имя и высокая должность мужа Быстрицкой вскрылись только после смерти

06.03.2023, 20:45, Разное
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Если верить “Википедии”, то окажется, что мужем актрисы театра и кино Элины Быстрицкой был некий Николай Иванович Кузьминский (1915—1990) – заведующий отделом переводов Министерства внешней торговли СССР.

Интернет пишет, что познакомились якобы на одной из вечеринок Марка Бернеса. Быстрицкая стала третьей женой Кузьминского, причем в начале отношений они жили с прошлой семье дипломата. И только несколько лет спустя у него появилась большая отдельная квартира. Детей у пары не было, а развелись они в 1985 году после 27 лет совместной жизни.

Все это так, за исключением маленькой детали. Мужа Быстрицкой на самом деле звали… Николай Семенович Патоличев (1908-1989).
Министр внешней торговли СССР.
Депутат Верховного Совета СССР с 1 по 11 созывы. Чрезвычайный и полномочный посол Советского Союза.
Дважды Герой Социалистического Труда. Кавалер одиннадцати орденов Ленина. Член КПСС с 1928 года. Это все – настоящий муж Быстрицкой.

Элина Авраамовна всю жизнь его скрывала, врала и не называла настоящего имени. Их даже похоронили на одном престижном – Новодевичьем – кладбище. Хотя и на разных участках.

Про то, что именно Патоличев был мужем Быстрицкой, и рассказали его земляки из города Дзержинск Нижегородской области. В этом городе, кстати, есть два его бюста – на бульваре Мира и на территории завода им. Свердлова.


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