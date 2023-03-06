От зубочистки до вселенской красоты: как самостоятельно сделать себе модный галактический маникюр (идеи с фото)

Если вы планируете изменить образ или добавить в него немного таинственности и эффектности, выберите галактический маникюр. Его преимуществом является то, что он подходит практически к любому наряду, выглядит необычно и креативно. Плюс также заключается в том, что вы его можете сделать самостоятельно.

Концепция

Она заключается в использовании характерных для звездного неба цветов. Это черный, синий, голубой, фиолетовый, а также разнообразные светлые яркие цвета, которые помогут вашим ногтям блестеть и мерцать. Галактический дизайн сегодня особо популярен, поскольку многие люди активно интересуются космосом и астрологией. Рисунок на ногтях будет объемным, оригинальным и никогда не повторяющимся, поскольку каждый раз вы будете радоваться все новым и новым эффектам, которые получатся при сочетании разных цветов и оттенков. Можно экспериментировать с рисунками, выбирая точки и звезды разной величины и формы.

Материалы

Для работы вам понадобится черный лак, синяя, голубая, бирюзовая и серебристая акриловая краска с блестками (можно использовать лаки разного цвета и серебристую пудру или также лак). Нужна будет основа, а также покрытие, губка для макияжа и зубочистки.

Последовательность работы

Нанесите основу на ногти и дайте ей просохнуть. После этого покройте ногти черным лаком в один или два слоя (также подождите, пока высохнет каждый слой). Разлейте разноцветные краски в небольшие емкости, затем обмакивайте в них губку и прижимайте ее к поверхности ногтя. После черного цвета используйте белую краску, затем синюю, после бирюзовую, фиолетовую и любую по вашему усмотрению. Если опасаетесь того, что краски могут высохнуть или не хотите их расходовать в большом объеме, нанесите поверх черной основы тонкий слой белой краски или лака и промокните его спонжем. Немного подождите высыхания (оно произойдет быстро) и повторите то же самое с другими цветными лаками. Постарайтесь наносить слои так, чтобы осталось немного черного лака по периметру ногтей, это добавит объема и глубины.

Добавьте немного блеска, но не переборщите, чтобы не была потеряна концепция и ногти не превратились в обычные однотонные серебристые. Возьмите зубочистку, обмакните ее в белую краску или лак и нанесите на поверхность ногтя маленькие белые точки в произвольном количестве. Можете нарисовать несколько звезд чуть побольше (в форме крестика), а также использовать вместо зубочистки тонкую художественную кисть. Обязательно покройте ногти верхним слоем специального покрытия или прозрачного лака. Во-первых, ногти будут гладкими, во-вторых, сохранится объемный эффект.

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Салонный маникюр

Если у вас нет желания или возможности сделать маникюр самостоятельно, отправляйтесь в салон. Однако перед тем, как пойти, определитесь с дизайном ногтей. Будет замечательно, если вы выберете самый привлекательный для себя дизайн и сможете продемонстрировать картинку мастеру. Вам сделают то, что вы хотите, и вы не будете разочарованы. А для того, чтобы вам определиться, предлагается рассмотреть несколько очень стильных, эффектных и привлекательных вариантов.

Розово-голубая нежность

Очень стильный и нежный маникюр, который напоминает небо во время рассвета или заката. Соединение очень мягких тонов создает очень красивую гамму, которая смотрится нарядно и женственно, а также наверняка подойдет к любому наряду. Такой маникюр можно назвать универсальным, поскольку он замечательно подойдет для любого выхода.

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Яркие цвета

Если вы хотите сделать яркий и насыщенный цветом маникюр, остановите свой выбор на этих эффектных сочетаниях. Такое покрытие замечательно будет смотреться вечером, вы сможете отправиться на вечеринку или на любое торжественное мероприятие. Выбирайте более креативную одежду, она будет идеально гармонировать с экстравагантным маникюром.

Бирюза

Галактический маникюр может иметь бирюзовые оттенки. Выберите этот вариант, который подчеркнет глубину и красоту рисунка. Вы также сможете его стилизовать под разные луки, поскольку сами по себе ногти выглядят идеально.

Вечернее небо

Обратите внимание на вечернее звездное небо или восстановите известную картинку из космоса, где наша планета Земля выглядит именно в бело-голубых тонах. В данном варианте маникюра есть немного черноты, но она ненавязчива, лишь подчеркивает красивые сочетания очень стильных и эффектных красок. Ногти выглядят просто восхитительно, маникюр является универсальным для любой формы и длины, а также может использоваться для любых выходов.

Ночное небо

Не менее привлекательно выглядят ногти темного цвета с характерным для космоса серебристым блеском. Можно отдать предпочтение галактической глубине и остановить свой выбор на ногтях с одним дизайном. А можно оформить несколько ногтей, добавив палитру из других, более светлых, но таких же красивых мерцающих тонов. Данный маникюр также можно смело назвать универсальным, поскольку он будет замечательно смотреться на любых ногтях, подойдет для любого выхода и будет гармонично сочетаться с разными стилями.