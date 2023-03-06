Новый лидер стритстайла, который потеснит барбикор: как вписать в свой образ зеленый – обязательный цвет весны-2023

В прошлом году вернулся старый тренд из девяностых. Речь идет о барбикоре, который предполагает использование вещей розового цвета в любом наряде. В этом сезоне наблюдается уже новый тренд. Речь идет о зеленом цвете. В моде будут и аксессуары, и одежда таких оттенков. Разбираемся, как интегрировать зеленый в свои луки.

Зеленые сумки и обувь

Стилисты в один голос утверждают, что каждая уважающая себя модница этой весной обязательно должна включить в свой лук зеленую сумочку. Это изделие — мастхэв текущего сезона. В идеале еще и обзавестись зеленой обувью.

Очень симпатично, если сумочка будет сочетаться по стилю с обувью и если эти вещи будут сделаны из одного материала. Тогда их можно будет сочетать с одеждой любого цвета.

Тотал-лук

В моде также тотал-луки. Это когда создается образ из одежды одного цвета. Вы можете надевать готовые комплекты (брючные костюмы, например) либо подбирать отдельно верх и низ.

Зеленые тотал-луки особенно эффектно смотрятся на загорелых брюнетках. Если у вас очень бледная кожа, то будьте осторожны, чтобы из-за зеленого оттенка не получился болезненный вид. В таком случае лучше выбрать не пастельный зеленый, а самый яркий и насыщенный цвет.

Зеленые брюки

Хороший способ освежить и преобразить любой нейтральный и скучный образ — это добавить яркую акцентную вещь. В данном случае можно рассмотреть трендовые зеленые брюки. Они хорошо сочетаются с одеждой черного или белого цвета.

Присмотритесь к кожаным штанам зеленого цвета. Тогда в контексте одного наряда получите использование сразу двух трендов: изделий из кожи и зеленого цвета.

Монохромный лук

Монохромные луки — это когда используется одежда одного цвета, но разных оттенков. Вы также можете создавать монохромные образы с использованием зеленых вещей, чтобы оставаться в тренде.

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Обратите внимание: одежда необязательно должна быть однотонной. Вы также можете использовать изделия с принтами. Например, сочетайте зеленое платье с абстрактным принтом с темно-зеленым шарфом и кроссовками с салатовыми вставками.

Шарф и шапка

Пока не улице еще не так жарко, можно носить такие аксессуары, как шапки, шарфы, перчатки. Эти аксессуары могут быть зеленого цвета. В таком случае они прекрасно подойдут к одежде любых оттенков. Особенно нейтральных.

Яркие зеленые аксессуары — настоящая находка, когда нужно хоть немного освежить строгий офисный наряд.

Если на улице потеплеет, тогда можно вместо шапки использовать бейсболку. Этот аксессуар легко интегрируется сегодня не только в спортивный стиль, но также и в офисно-деловой.

Зеленый и белый

Зеленый хорошо смотрится не только с черным, но также и с белым. Это сочетание позволяет создавать яркие запоминающиеся образы: не такие мрачные, как с черным цветом.

Например, симпатично смотрится комплект из короткой плиссированной спортивной юбки и футболки белого цвета в зеленую полоску (точнее, с небольшими вставками в виде тонких зеленых полос). Традиционно такой микс цветов считается спортивным, поэтому вы смело можете использовать его для создания спортивных и повседневных луков.

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Платье

Зеленое платье длины миди выглядит нарядно и празднично. В таком наряде вы точно ощутите приход весны и вкус приближающегося лета. Чтобы лук получился современным и стильным, отдайте предпочтение платью длины миди с воланами, рюшами и оборками. В таком наряде можете смело отправляться на свидание.

Спортивный костюм

Если выбираете спортивный костюм для повседневной носки, то отдайте предпочтение тому, в котором вам просто будет комфортно и удобно, который не будет стеснять движений. В таком наряде можно смело отправляться и на шопинг, и в кафе. Пусть у окружающих создается впечатление, будто вы только что вышли из тренажерного зала.

Купальник

Хотя сейчас только весна, уже есть смысл задуматься о лете. Смело приобретайте купальник зеленого цвета, чтобы потом на пляже ловить на себе восхищенные взгляды. Можете рассмотреть вариант купальника оливкового оттенка. Дополните его парео зеленого оттенка, чтобы получился стильный комплект.

Блейзер

Зеленый блейзер отлично впишется в ваш офисно-деловой лук. Он по-прежнему должен быть оверсайз. Можете рассмотреть вариант не однотонного изделия, а блейзера с принтом (например, в клетку). В данном случае постарайтесь подобрать однотонный низ нейтрального цвета.