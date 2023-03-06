Министр иностранных дел Венгрии – Украине нужно не западное оружие, а мирные переговоры

Результатом будущих договорённостей между Россией и Украиной должно стать надёжное мирное соглашение. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью шведскому телеканалу SVT. Тем не менее в настоящее время позиция Будапешта незаслуженно подвергается критике как «прокремлёвская», пожаловался Сийярто.

Недавно вы заявили, что оружие с Запада только усугубило конфликт на Украине и положение украинцев. Каким образом?

ПЕТЕР СИЙЯРТО, министр иностранных дел Венгрии: Посмотрите на инфраструктуру, на количество людей, бегущих из страны. Посмотрите на то, что было их домом, на разрушение энергетической инфраструктуры. Страну уничтожают, и это не находится в чьих-либо интересах. Если мы выступаем за мир, нас тут же критикуют за то, что мы танцуем под дудку Кремля, что несправедливо.

Не разумнее ли критиковать нападающих, а не тех, кто пытается помочь пострадавшим?

ПЕТЕР СИЙЯРТО: Наше мнение может не совпадать с другими, но мы ставим на первое место прекращение убийства людей. Как это сделать? Нужно договориться о прекращении огня, окончании боевых действий и начать переговоры.

Как вы думаете, каков будет вероятный исход таких переговоров?

ПЕТЕР СИЙЯРТО: Надёжное мирное соглашение, но это только надежды. К сожалению, вся эта ситуация выходит за рамки рационального суждения.

Дата выхода в эфир 05 марта 2023 года.