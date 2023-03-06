 

ABC News – на энергетическую нищету Великобритания отвечает «центрами тепла»

06.03.2023, 20:20, Разное
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По всему Соединённому Королевству этой зимой появились тысячи «центров тепла» — помещений, где британцы, вынужденные из-за мощной инфляции экономить на отоплении, могут бесплатно согреться, передаёт ABC News. По данным канала, центры, которые создают как частные организации, так и правительство, пользуются среди британцев большой любовью — и, вероятно, из временной антикризисной меры превратятся в постоянный атрибут быта.


AP

В Великобритании на фоне колоссального роста цен на продовольствие и энергоресурсы, вынуждающего миллионы жителей страны экономить на отоплении и разогреве еды, этой зимой появились тысячи «центров тепла» — оборудуемых как правительством, так и частными организациями пунктов, где могут согреться все желающие, пишет ABC News.

Как напоминает корреспондент американского канала, в конце нынешнего года британская экономика оказалась в условиях «идеального шторма», порождённого сочетанием российской спецоперации на Украине, затяжных последствий пандемии и экономическими отголосками выхода страны из состава Евросоюза: цены на продукты питания за год выросли почти на 17%, а средний тариф на электроэнергию поднялся вдвое — и к апрелю, когда утратят силу введённые правительством ценовые потолки, подскочат ещё на 20%. В таких условиях всё больше жителей Великобритании оказываются в тяжёлом финансовом положении: согласно официальной статистике, 62% взрослых граждан страны ради того, чтобы сберечь деньги, стали экономнее использовать газ и электричество, а свежие соцопросы показывают, что четверть домохозяйств регулярно сталкиваются с нехваткой средств на самые базовые нужды. 

Ответом на кризис и стали «центры тепла», которые в огромном количестве появляются по всему Соединённому Королевству, говорится в материале ABC. По подсчётам оппозиционной Лейбористкой партии, в стране появилось почти 13 тыс. таких пунктов. Финансируются они благотворительными организациями, местными инициативными группами и правительством, а размещаются повсюду — в библиотеках, церквях, общественных клубах и даже в загородной резиденции короля Карла III Хайгроув, где «центр тепла» организовали в чайной комнате.

Как выяснила корреспондент ABC News, побывав в одном из таких центров, размещённом в фойе театра в родном городе Уильяма Шекспира Стретфорд-апон-Эйвон, посетителей сюда действительно приводит необходимость экономить. Многие, кто посещает пункт, признаются, что для того, чтобы свести концы с концами, экономят буквально на всём, в том числе и на отоплении — поэтому дома их ждёт только холод.

Организаторы постарались создать в центре, который работает несколько часов раз в неделю, максимально уютную атмосферу: здесь есть доступ в интернет, настольные игры, пазлы, игрушки для детей и даже столик для шитья, а также бесплатно наливают горячий чай и кофе, пишет журналист ABC. Некоторые посетители подчёркивают, что благодаря такой обстановке проводить время здесь им гораздо приятнее, чем сидеть дома — и организаторы наверняка будут рады такой оценке: по их словам, пункт существует в качестве меры борьбы не только с «энергетической нищетой», но и с одиночеством, отмечает автор.

Как и продовольственные банки, число которых в Соединённом Королевстве достигло, по некоторым оценкам, 2,5 тыс., «центры тепла» — это временная антикризисная мера, которая подаёт признаки того, что станет постоянной, упоминается в материале ABC. В чаастности, отдельные благотворительные организации уже сообщают, что их пункты продолжат работать и летом, пишет сайт канала.


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