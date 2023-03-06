 

Автомобили Mercedes получат систему Mercedes Pay+

06.03.2023, 20:10, Разное
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Автомобили Mercedes-Benz в Германии, начиная с марта 2023 года, будут оснащены системой Mercedes Pay+, которая позволит клиентам использовать сканеры отпечатков пальцев для оплаты. Об этом пишет Motor Online.

Нововведение уже работает на немецких автомобилях классов EQS и EQE, а также принадлежащих к линейкам S-класса, C, S-класса и GLC. Mercedes Pay+ стал возможен благодаря включению в систему автомобиля технологий Visa Delegated Authentication (делегированная аутентификация Visa) и Cloud Token Framework. Они обеспечивают дополнительную безопасность платежных данных пользователей.

Современные автомобили Mercedes-Benz оснащены мультимедийной технологией MBUX, которая позволяет владельцам использовать отпечатки пальцев для разблокировки и оплаты цифровых услуг. Появится возможность безопасно и быстро улучшить свой автомобиль после его покупки. В будущем можно будет оплатить топливо или зарядку электромобиля. Владельцы Mercedes-Benz из Германии и других стран могут оплатить топливо через приложение Mercedes me.

Для оплаты в MBUX по отпечаткам пальцев необходимо наличие кредитной карты или дебетовой карты Visa. Она также должна быть привязана к учетной записи Mercedes me. Услуга не будет распространяться на владельцев Mastercard.


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