Samsung Galaxy S23 FE будет представлен в августе вместе с новыми продуктами компании

Samsung представит бюджетный флагманский смартфон Galaxy S23 FE в августе. Gizmochina сообщает, что это действительно так.

Линейка Samsung FE (Fan Edition), является очень популярной. Несмотря на это, Samsung до сих пор не представил модель Galaxy S22 FE. Новая модель, вероятно, будет популярна среди покупателей смартфонов средней ценовой категории, поскольку она предлагает флагманские функции по более низкой цене, чем базовая модель Galaxy S23. Подробности о новом устройстве пока держатся в секрете.

Также ходят слухи, что Samsung представит планшет Galaxy Tab S8 FE – ожидается, что оба устройства будут представлены на августовской выставке Galaxy Unpacked.

Планшет Galaxy Tab S9 будет представлен на мероприятии вместе с Galaxy Z Flip5 (складной смартфон) и Galaxy Z Flip5. Ранние утечки предполагают, что Galaxy Tab S8 FE оснастят чипсетом MediaTek и IPS-экраном. Пользователи смогут использовать на этом планшете фирменный стилус S Pen.