 

Пригожин: ВСУ создали четыре группировки для блокировки российских сил под Артемовском

06.03.2023, 20:05, Новости дня
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) намерены сражаться за Артемовск (Бахмут) до конца, они создали четыре группировки для блокировки российских сил, сообщил Евгений Пригожин.

В Telegram-канале пресс-службы Пригожина основатель ЧВК «Вагнер» заявил, что ВСУ создали ряд группировок: одну группировку в Славянске – 67-я бригада, вторую в Северске – 81-я и 66-я бригады, одну группировку в Часовом Яре и одну группировку в Константиновке, передает ТАСС.

«ВСУ будут бодаться за Артемовск до конца, и это очевидно, и мы должны делать свою работу тоже до конца», – сказал он.

По словам Пригожина, российские силы блокируют Артемовск. Для разблокировки города украинским военным потребуется оттеснить российские штурмовые отряды, однако в случае прикрытия с флангов этого не произойдет, указал он.

В понедельник в пресс-службе украинского президента заявили, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский выступают за продолжение боев в Артемовске.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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