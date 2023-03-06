Пригожин: ВСУ создали четыре группировки для блокировки российских сил под Артемовском

Вооруженные силы Украины (ВСУ) намерены сражаться за Артемовск (Бахмут) до конца, они создали четыре группировки для блокировки российских сил, сообщил Евгений Пригожин.

В Telegram-канале пресс-службы Пригожина основатель ЧВК «Вагнер» заявил, что ВСУ создали ряд группировок: одну группировку в Славянске – 67-я бригада, вторую в Северске – 81-я и 66-я бригады, одну группировку в Часовом Яре и одну группировку в Константиновке, передает ТАСС.

«ВСУ будут бодаться за Артемовск до конца, и это очевидно, и мы должны делать свою работу тоже до конца», – сказал он.

По словам Пригожина, российские силы блокируют Артемовск. Для разблокировки города украинским военным потребуется оттеснить российские штурмовые отряды, однако в случае прикрытия с флангов этого не произойдет, указал он.

В понедельник в пресс-службе украинского президента заявили, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский выступают за продолжение боев в Артемовске.

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