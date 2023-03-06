Рабочая группа по вопросам СВО взяла на контроль ситуацию с доплатами врачам Донбасса

В рабочую группу по вопросам СВО поступают обращения от врачей ЛНР и ДНР о сбоях в выплатах положенных надбавок, заместитель руководителя рабочей группы, глава штаба «Единой России» по гуманитарному сотрудничеству Анна Кузнецова проинформировала Минздрав РФ о том, что рабочая группа взяла этот вопрос на контроль.

«Участник нашей подгруппы Семен Пегов поднял важную тему – ситуацию, в которой оказались медики новых регионов. Поступает информация, что медработники ДНР не получают доплат. Начиная с этого года для некоторых категорий медиков новых регионов постановлением правительства РФ №2568 установлены специальные социальные выплаты. Кроме того, врачи и медицинский персонал продолжают работать в условиях боевых действий, вблизи линии соприкосновения. Медиков не хватает, на тех, кто остался, нагрузка – колоссальная», – написала она в своем Telegram-канале.

Она добавила, что «им необходима дополнительная поддержка – и тем, кто помогает раненым бойцам, и тем, кто оказывает помощь мирным жителям. Мы на связи с Минобороны и Минздравом РФ по этому вопросу».

Соответствующий запрос также направлен в прокуратуру, говорится на сайте «Единой России».

Рабочая группа по вопросам СВО создана по распоряжению президента. Ее возглавил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. В состав группы вошли представители обеих палат федерального парламента и всех парламентских партий, Министерства обороны, лидеры общественных организаций, ведущие военные корреспонденты.

Рабочая группа осуществляет постоянный мониторинг обеспечения мобилизованных граждан, получения ими и членами их семей положенных выплат, мер поддержки, а также ряда других вопросов, связанных с СВО.

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