 

Эргодан: Число погибших в результате землетрясений в Турции превысило 46 тыс. человек

06.03.2023, 20:05, Новости дня
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В результате землетрясений в Турции число погибших превысило 46 тыс. человек, сообщил президент Турции Тайип Эрдоган по итогам заседания кабинета министров.

Эрдоган отметил, что Турция потеряла 46 104 граждан в результате землетрясений. По его словам, с момента первого землетрясения 6 февраля правительство, все ведомства – срочно мобилизовались, передает ТАСС со ссылкой на ТРТ.

В субботу стало известно, что число погибших в результате землетрясений в Турции приблизилось к 46 тыс. человек. Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали тысячи афтершоков, ощущались в 10 провинциях и в соседних странах, из которых больше всего пострадала Сирия.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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