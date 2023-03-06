Мнение: Арбат-1988. Прикосновение к прекрасному. Часть Вторая

Часть Вторая будет короткой, ибо примечательна только одной, но великой фразой прекрасного Алексея Владимыча в его юные годы. Это надо оставить для потомков. Что характерно – сама фраза, как и Босх – не его, но как уместно он ее скопировал!

В общем, торговля невероятным Босхом кисти моего приятеля шла бойко, но до поры совершенно безрезультатно. Бульон перестроечного Арбата кипел вокруг нас, в нем варились все пестрые представители угасающего Совка – деловитые фарцовщики, степенные пенсионерки, робкие панки и витающие в облаках хиппи, какие-то дяди в кургузых костюмцах от Москвошвея – зародыши будущих банковских клерков, комсомольцы с пылающим взором – зародыши будущих ходорковских… Были, конечно, и девушки – краса Арбата и услада эстетическому чувству, но не будем сейчас о них, поскольку ясно, что в нужном нам качестве – покупательниц шедевра – их нельзя было рассматривать ни в каком ракурсе. Мы и не рассматривали.

Словом, все текли мимо, скользили взглядом по босховским фарисеям и даже не останавливались, чтобы прицениться.

Я уже почти охрип, зазывая народ, и часа через три совсем выдохся, обратившись к спокойному, как скала, Владимычу: может, сегодня не наш день? Не подходят покупатели! Может, мы что-то перепутали – улицу, город и век?

Владимыч царственно зевнул и молвил пренебрежительно:

– Ерунда! Посмотрите, Алексей Валентиныч, разве ЭТИ – это то, что нам нужно? Я на них и не рассчитывал. Я жду по-настоящему крупную рыбу.

От возмущения ко мне даже вернулся голос.

– Так что ж я тут три часа надрываюсь, если они все нам даже не нужны?! А кто ж нужен-то?

– Увидите, – ответствовал невозмутимый коллега-психолог.

И как в воду глядел! Потому что уже минут через 10 к нашему Босху из толпы серых москвичей и гостей столицы подвалил ОН в гавайской рубашке, седой и поджарый, похожий на попугая в стае голубей. Швед.

Я, конечно, не сразу понял, что он швед. Это выяснилось позже. Поначалу я просто обрадовался, что появился зритель, и стал было выдавать свой уже отработанный речитатив – но он послушал буквально минуту, оторвался от картины, остановил меня вежливым жестом и обратился к Владимычу, который внезапно оторвался от стены (которую подпирал со скучающим видом все предыдущие часы) и уже, оказывается, стоял рядом!

– Скажите, это ведь вы автор?

– Да, – с достоинством подтвердил Алексей Владимыч.

– Great! – c восторгом сказал швед. – И какой необычный сюжет! Кто это?

– Понимаете, – встрял я. – Был такой великий голландский художник, чьё огромное дарование…

– Я обычно рисую свои сны, – веско перебил меня Владимыч. – Сны на тему Христа.

– Unbelievable! – сказал швед (вокруг нас уже потихоньку собиралась толпа). – Bosch Russian Style! Скажите, а эта картина продается?

– Вообще-то нет, – сказал Владимыч, остановив меня жестом. – Это очень дорогая картина. Я отдал ей много бессонных ночей… И добавил, подумав. – Слиплис найтс.

(«зараза, восхищенно подумал я. Когда он выучил английский? Он же во французской группе!»)

– О, я понимаю вас! – кивнул швед заговорщицки. – Скажите, вы принимаете валюту? Я могу заплатить 600 долларов!

Сумма мне показалась космической. Да, честно говоря, она и была таковой. Особенно учитывая, что я на тот момент получал стипендию 50 рублей, а Владимыч, как троечник, не получал ее вовсе. Возбудившись сверх всякой меры, я опять встрял в полном восторге:

– Да, товарисч! Валюта – карашо! Вери гуд! (меня захватила сама перспектива увидеть доллары – до этого я их не видел ни разу; простите мне такое невежество – я был советский домашний студент, и был всего лишь 1988 год)

Обступившие нас к тому моменту сограждане, напряженно следившие за деловыми переговорами, казалось, готовы были зааплодировать.

Но и тут Алексей Владимыч, ставший впоследствии бизнес-тренером (не сразу – сначала его выгнали из университета, и он год проработал грузчиком в универсаме) – проявил себя в полном блеске. Он сделал шаг вперед, взял доверительно шведа под локоть, оттер толпу и одновременно наступил мне на ногу, проговорив злобным шепотом:

– ЗДЕСЬ КАЖДЫЙ КАМЕНЬ ЛЕНИНА ЗНАЕТ!

И – уже шведу, громко:

– Да что вы, какая валюта! Мы – только за рубли!

Арбат разочарованно охнул. Швед, уже было раскрывший увесистое портмоне, закивал еще более понимающе и спрятал его обратно.

Но в итоге всё, конечно, завершилось прекрасно. АВ со шведом еще о чем-то вполголоса посовещались, обменялись телефонами (сотовых тогда не было, поэтому швед дал свой гостиничный) – и дня через три в куда менее людном месте они встретились и произвели обмен к полному взаимному удовольствию. Полученные 600 баков Владимыч потом менял еще целый год, по ходу его чуть не грохнули слишком энергичные кавказцы в подсобке универсама – но это, как говорится, уже совсем другая история.