 

Привезённая из Канады берёза-русофоб перестала давать сок

06.03.2023, 19:33, Разное
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Выведенная в Канаде и тайно привезённая в Россию берёза-русофоб перестала выделять сок. Об этом сообщили учёные Саратовского аграрного университета, наблюдающие за берёзовой рощей на территории области. 

Обследовав территорию площадью 5 га, где произрастает 20 канадских деревьев, агрономы не обнаружили ничего необычного, несмотря на заверения создателя Мk5 Ульриха Габенбурга о наличии в коре берёзы токсинов, отравление почвы и воздуха не зафиксировано – трава достигает в высоту два метра. При этом уже второй год деревья не дают сок. 

«Пока нам не удалось установить, причина этого в особенностях климата, почвы или действительно в ДНК дерева вшита ненависть к России. В принципе, если канадские берёзки не будут давать сок, ничего страшного не случится, но возможно, что в случае посадки деревьев рядом с отечественными сортами берёзы, они могут тоже утратить способность к сокодвижению», – рассказал доцент Иван Петухов.

Учёные приняли решение оградить территорию с канадскими берёзами, чтобы изолировать их от возможности размножаться дальше. Также агрономы обнаружили ещё одну особенность импортного дерева – от него не возникает аллергии у чувствительных людей. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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