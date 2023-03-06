 

Без визы и гарантий: Подлая Рудковская заманивает русских девочек в Дубай под видом прибыльной работы

06.03.2023, 19:20, Разное
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Супруга Евгения Плющенко – истинная бизнесвумен. На ее счету продюсирование звезд и ледовых шоу, рекламные контракты… А теперь выяснилось, что у светской львицы дела в Дубае. Правда, как утверждает светский сплетник Антон Суворкин, работает Яна Рудковская там не совсем законные.

Блогер, собирающий слухи со всего мира, получил весточку от пташки из ОАЭ, которая работает HR и наткнулась на рекламу о приеме на работу от известной блондинки. Там у нее собственное агентство недвижимости, куда она якобы заманивает русских девочек и мальчиков под видом прибыльной работы.

“Оформляют они после первого месяца, так называемого испытательного срока. Тут такое незаконно: оформлять визу, страховку и прочее необходимо сразу”, – цитирует своего источника Антон Суворкин. Блогер раскритиковал манеру Яны Рудковской вести бизнес, которая оставляет своих потенциальных работников без визы и гарантий.

“Работать, чтобы, упаси Боже, вас не взяли за пятую точку… При первой проверке вам бан в Дубай!” – эмоционально прокомментировал на его взгляд подлый поступок бизнесвумен.

Стоит отметить, что информация не проверенная. Да, и в комментариях к видео некоторые пользователи встали на защиту продюсера, отметив, что не все компании делают нужные бумаги своим работникам.

“Такое встречается, что работодатель не оформляет документы сразу, и это не российские компании совсем… но можно самостоятельно все оформить и работать по своей визе”, – пишут знающие люди, обсуждая историю про Яну Рудковскую.


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