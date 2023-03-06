 

“Биполярная звезда”: на Первом канале заявили о психическом расстройстве Киркорова

06.03.2023, 19:20, Разное
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Народный артист России Филипп Киркоров любит эпатировать публику, его многочисленные одиозные выходки, приведшие к громким скандалам, до сих пор на слуху у народа. Поэтому совсем неудивительно, что Король отечественной эстрады периодически становится объектом насмешек.

Филипп Киркоров за годы творчества успел стать героем анекдотов. Про него постоянно вспоминают в юмористических программах. Особенно часто фамилия певца мелькает в эфирах “Куба веселых и находчивых” на Первом канале. К слову, очередной сезон любимой миллионами игры стартовал на минувших выходных.

Первую одну восьмую финала вместо Александра Маслякова вел Валдис Пельш. Будущий чемпион игры – ростовская команда “Флэш-Рояль” показывала музыкальное домашнее задание на тему космоса. По сюжету, участники путешествовали в пространстве и встречали различных персонажей.

Сначала мимо них прошла Полярная звезда, а потом актер в образе Филиппа Киркорова. Участники команды в шутку заявили о психическом расстройстве певца, намекая на диагноз “биполярное расстройство”. Когда заиграла песня “Зайка моя” КВНщики сыронизировали, что встретили “Биполярную звезду”.

Кстати, ранее Филипп Киркоров неоднократно появлялся в жюри КВН. Как правило, певец с юмором относится к шуткам участников в свой адрес.


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