Как Россия разрушает повседневную жизнь в Украине

Оригинал этой статьи был опубликован 24 февраля 2023 года — примечание редактора

Когда 14 января ракета Х-22 попала в жилой дом в городе Днепр, погибли почти 50 мирных жителей и еще десятки получили ранения. Это была одна из крупнейших подобных атак с начала полномасштабного вторжения в Украину, которое президент России Владимир Путин начал год назад.

С тех пор сообщалось о множестве случаев разрушения Россией жилых зданий, больниц, школ и энергетической инфраструктуры.

Выступая на церемонии вручения наград 8 декабря, Путин с бокалом шампанского в руке признал и попытался оправдать кампанию России по разрушению энергетической инфраструктуры Украины, которая, по общему мнению, была попыткой сломить волю украинцев к сопротивлению. Пока что эти попытки терпят неудачу.

Но, как показывает проект Bellingcat по картографированию и регистрации случаев причинения вреда гражданскому населению в Украине, нападениям подверглись и многие другие аспекты «мирной» жизни.

Это автобусные остановки, где люди по утрам ждут транспорта на работу, игровые площадки, куда они водят своих детей, и почтовые отделения, где обрабатываются почтовые посылки и письма. Кадры из открытых источников — видео и фотографии из Украины, собранные и проверенные Глобальным проектом аутентификации Bellingcat — рассказывают историю этих ключевых элементов мирного существования и граждан, которые погибли, когда по ним были нанесены удары.

Каждый из кодов, приведенных в скобках, соответствует подтвержденному инциденту на карте Bellingcat, с которой можно подробнее ознакомиться здесь. На момент публикации на карте зафиксировано более тысячи инцидентов.

По дороге на работу

Украинские системы метрополитена, которые есть в трех крупнейших городах страны, приютили тысячи мирных жителей в своих глубоких тоннелях во время российских ударов. Они являются символом стойкости украинцев, несмотря на то, что сами неоднократно становились мишенью. Но наземные трамвайные, троллейбусные и автобусные остановки могут быть гораздо более опасными — всего одно попадание может привести к гибели десятков пассажиров, которые скапливаются у дороги.

Одна небольшая группа людей ждала транспорт возле Харьковского педагогического университета утром 20 июля (CIV1195). Они стояли на автобусной остановке на улице Барабашова, на оживленном перекрестке. Им был виден Гребной [Веслувальний] канал, который впадает в реку Харьков, которая дальше течет через центр второго по величине города Украины.

Все они были убиты в 9:30 утра, по словам властей, снарядом реактивной системы залпового огня “Ураган”. Прокуратура сообщила, что среди жертв были 72-летняя женщина, 13-летний мальчик и его 15-летняя сестра. На фотографиях, которые опубликовали местные СМИ, виден остов металлической автобусной остановки и несколько тел.

Подобные истории можно найти по всей Украине.

Коллаж Максима Эдвардса, фон: спутниковый снимок Великой Дымерки из Google Earth, 2021 год

Например, днем 15 марта три человека в сидели на автобусной остановке за пределами поселка Великая Дымерка к северу от Киева (CIV0373). Они были в теплых куртках, как часто бывает в Украине в марте. То,

что произошло дальше, было запечатлено на кадрах, судя по всему, камер видеонаблюдения. Сначала вдалеке за рядом деревьев возникла оранжевая вспышка. Взрывы стали приближаться. Один из ударов пришелся прямо перед автобусной остановкой, а другой позади нее. Один из людей, ждавших транспорт, начинает двигаться, и тут дым заполняет нижнюю половину кадра. Еще одна фигура выбегает из кадра, скрывшись из виду.

Это видео было опубликовано в Telegram-канале InsiderUA. Неясно, выжил ли кто-нибудь из людей, присутствовавших на видео. Местное издание BrovaryMedia написало под постом в Facebook в посте с теми же кадрами, что полиция не смогла забрать тела, поскольку на момент удара поселок был оккупирован российскими войсками. Согласно сообщению Gazeta.UA, Великая Дымерка была освобождена 1 апреля.

В следующем месяце в районе Донецкой области, находящемся под контролем Украины, 10 рабочих стояли перед автобусом на платформе возле огромного Авдеевского коксохимического завода. У них только что закончилась смена. Кадры с камер видеонаблюдения показывают взрыв почти прямо перед ними. Вскоре кадр заполняется дымом. Ссылаясь на заявления полиции, новостной сайт LB.UA писал, что в результате этой атаки, которая произошла 4 мая, семеро рабочих были убиты и 19 получили ранения. На снимках в прессе можно увидеть разбитое стекло и пятна крови на асфальте. Полиция опубликовала изображение фрагмента боеприпаса, похожего на ракету РСЗО БМ-21 «Град».

Коллаж Максима Эдвардса, спутниковый снимок Авдеевки от Maxar Images, 2023

Российское вторжение тянулось все дольше, и такие удары продолжались. Чрезвычайно шокирующие кадры появились в Сети после удара по автобусной остановке в Николаеве 29 июля (CIV1235). По словам мэра города Александра Сенкевича, в результате этого удара семь человек были убиты и 19 госпитализированы.

21 февраля этого года, когда Путин произносил речь, посвященную в том числе годовщине его «специальной военной операции» в Украине, ракета попала в автобусную остановку в Херсоне. Украинские официальные лица заявили, что в результате погибли шесть человек.

Всего на момент публикации на карте Bellingcat зафиксировано 19 атак на общественный транспорт и транспортную инфраструктуру. Это число включает случаи на территориях, контролируемых Россией, такие как удар по автовокзалу Донецка 14 июля (CIV1193). Общее число погибших в результате этих инцидентов неизвестно; Министерство инфраструктуры Украины не ответило на наш запрос на момент публикации.

Отправляя письмо

Даже в эпоху цифровых технологий в стране, которая предприняла шаги по оцифровке своей бюрократической системы, «аналоговая» почта остается жизненно важным средством коммуникации. Государственная почтовая служба Украины «Укрпошта» даже выпустила марки, прославляющие сопротивление российскому вторжению. Тем не менее, война, по понятным причинам, серьезно повлияла на работу почты.

Днем 15 апреля крылатая ракета поразила почтовый сортировочный центр в николаевском микрорайоне Северный [Північний]. В течение нескольких месяцев этот крупный портовый город на юге Украины находился на линии фронта — российские войска пытались продвигаться на запад от Херсона (CIV0784). Николаев подвергался сильным бомбардировкам; как сообщал Bellingcat, в начале месяца больница и рынки были обстреляны реактивной артиллерией, дислоцированной в оккупированной Россией Херсонской области.

На снимках, которые опубликовал в Telegram глава Николаевской области Виталий Ким, видны последствия удара. На одном снимке с места происшествия видна головная часть крылатой ракеты. Конвейерные ленты для писем и посылок деформированы, а по всему залу валяется искореженный металл и красные металлические сортировочные коробки. Это новое оборудование; согласно местному новостному сайту, этот почтовый логистический терминал открылся в 2021 году. В тот же день Владимир Поперешнюк, совладелец компании «Нова Пошта», которой принадлежал этот объект, написал в Facebook, что в результате удара никто из сотрудников не погиб, но трое были госпитализированы.

Последствия атаки 15 апреля на почтовый сортировочный центр компании «Нова Пошта» в Николаеве. Изображение опубликовано в Telegram главы Николаевской областной военной администрации Виталия Кима.

Генеральный директор предприятия «Укрпошта» Игорь Смелянский сообщил Bellingcat, что, по его оценкам, с 24 февраля более 500 почтовых отделений получили от незначительные повреждения или были полностью разрушены. «Мы можем только догадываться о количестве, поскольку у нас нет доступа к объектам на оккупированных территориях, например в Мариуполе», — отметил он.

Смелянский пояснил, что почтовые работники сталкиваются с теми же рисками, что и остальные мирные жители Украины. «Некоторые гибнут в своих домах. Другие погибают, когда возвращаются домой ночью, потому что нет света», — объяснил он, добавив, что только два сотрудника почты погибли при исполнении служебных обязанностей.

Он имел в виду случай, который произошел 5 марта в Запорожской области. Два работника почты ездили по небольшим селам, доставляя местным жителям пенсии. Согласно сообщениям украинских СМИ, которые ссылаются на правительственные источники, почтовые работники встретились с группой пророссийских чеченских бойцов, которые расстреляли их машину, а затем раздавили ее.

Единственным свидетельством этих событий из открытых источников является крайне шокирующая фотография. Два тела лежат на обочине дороги, вокруг разбросаны бумаги. Позади них лежат останки раздавленного автомобиля. Сообщается, что снимок был сделан другими почтовыми работниками, которые скрылись, не сумев забрать тела, из-за присутствия в этом районе российских войск. Поскольку сообщения украинской прессы об этом событии не удалось независимо проверить по открытым источникам, его нет на карте Bellingcat.

Сообщается, что с начала вторжения почтовые отделения, как и многие другие коммерческие или административные помещения, также служили центрами раздачи гуманитарной помощи. 24 марта украинские СМИ сообщили, что отделение «Новой почты» в харьковском жилом массиве Салтовка подверглось обстрелу наряду с другими зданиями, в результате чего, по данным местной прокуратуры, погибли три человека и восемь получили ранения (CIV0533). Майкл Шелдон из Bellingcat собрал карту Google, на которой показаны места прилетов ракет, связанные с этим инцидентом. Двигательная часть ракеты попала в толпу людей, ожидавших гуманитарной помощи у здания почты. Накануне российский военный блогер «Рыбарь» в сообщении в Telegram заявил, что в непосредственной близости было замечено присутствие украинских военных, позже предоставив неубедительные доказательства этого утверждения.

Поскольку российское вторжение и не думает заканчиваться, почтовая инфраструктура Украины продолжает подвергаться атакам. 12 февраля СМИ «Суспільне» сообщило, что склад «Новой почты» возле железнодорожной станции Харьков-Балашовский был поражен зенитной ракетой комплекса С-300 (CIV1858).

На детской площадке

«На этой детской площадке были замок и паровозик. Теперь там ракета», — написал журналист Алек Лун в Твиттере. На фото, которое он опубликовал 27 февраля 2022 года, видна двигательная часть ракеты, которая воткнулась в детскую игровую площадку в харьковском жилом массиве Салтовка (CIV0448).

This Kharkiv playground had a castle & a locomotive, now it has a rocket @unian pic.twitter.com/BibNQXLpxv

— Alec Luhn (@ASLuhn) February 27, 2022

Всего двумя днями ранее ракета 9М55К была сфотографирована застрявшей в земле возле рощи прямо перед другой детской площадкой на Салтовке (CIV0460). Уже 6 марта еще одна игровая площадка во дворе жилого дома в том же квартале, что и та, о которой говорится в твите Луна, была поражена таким же образом; ракета была сфотографирована торчащей из земли всего в нескольких метрах от другого аттракциона для лазания в форме поезда (CIV0266).

Это всего лишь три из десятков кадров разрушенных детских площадок в Украине, опубликованных в Интернете за последний год. Трудно с какой-либо уверенностью установить, были ли эти игровые площадки атакованы намеренно. Однако ясно, что россияне не пытаются их уберечь во время неизбирательных ударов по украинским городам, от которых особенно сильно пострадал харьковский жилой массив Салтовка.

Иллюстрация Марии А. для Bellingcat

В городах Украины детские игровые площадки часто расположены во дворах между большими советскими многоквартирными домами. Даже когда такие ракеты не попадают в сами жилые здания, удары, подобные тем, что приведены здесь, повреждают автомобили, местные магазины, жилые здания и убивают или калечат проходящих пешеходов. Применение кассетных боеприпасов наносит ущерб гражданскому населению на большой территории, независимо от того, была ли ракета нацелена на гражданское здание.

Действительно, ракеты РСЗО «Смерч» и «Ураган», которые присутствуют на этих кадрах, способны нести кассетные боеприпасы. Подобные боеприпасы разбрасывают над целью большое количество суббоеприпасов меньшего размера, которые, в свою очередь, рассеиваются и взрываются на большой площади. Это увеличивает вероятность жертв, поскольку ничего не подозревающие гражданские лица, включая детей, могут вызвать детонацию неразорвавшихся суббоеприпасов.

Пример такого риска можно увидеть в апреле прошлого года: прокуратура Сумской области опубликовала фотографию ракеты, лежавшей за деревом на детской площадке в городе Ахтырка (CIV0754). Отчетливо видна отработавшая кассетная боевая часть, из которой уже рассеялись суббоеприпасы. Такие суббоеприпасы также несла баллистическая ракета «Точка», которая поразила детскую площадку, жилой дом и три автомобиля в Мариуполе в марте 2022 года (CIV0139).

На момент написания статьи база данных Bellingcat TimeMap включает 13 случаев атак на детские игровые площадки по всей Украине, включая один случай в оккупированном Донецке в августе 2022 года (CIV1242) и удар крылатой ракетой по парку Шевченко в самом центре Киева в октябре (CIV1506).

Человеческие жертвы

21 февраля Верховный комиссар ООН по правам человека Волкер Тюрк сообщил в официальном заявлении, что его организация подтвердила 8 006 смертей и 13 827 ранений гражданских лиц в Украине с начала полномасштабного вторжения России. «Почти 18 миллионов человек остро нуждаются в гуманитарной помощи, и почти 14 миллионов были вынуждены покинуть свои дома».

Многие из этих смертей и ранений задокументированы в базе данных Bellingcat. Однако важно отметить, что изображения в открытых источниках, вероятно, отражают лишь часть ущерба, нанесенного гражданскому населению в результате российского вторжения.

Среди других объектов, попавших под удары и внесенных в базу данных Bellingcat, — психиатрические больницы (CIV0445), пожарные части (CIV1040), религиозные (CIV0370) и коммерческие объекты (CIV0894).

Распространенность определенных типов кадров в Интернете также может отражать то, чем свидетели на местах в Украине считают наиболее важным поделиться с остальным миром. Например, фотографии разрушенных игровых площадок публикуются, чтобы подчеркнуть пренебрежение нападавших к человеческим жизням. Реакция на твит Луна является показательным примером.

По словам Юлии Горбуновой, старшего исследователя украинского отделения Human Rights Watch (HRW), случаи неизбирательных нападений на гражданских лиц в Украине могут быть приравнены к военным преступлениям.

«Согласно международному гуманитарному праву, стороны в вооруженном конфликте должны всегда проводить различие между гражданскими лицами и комбатантами, между гражданскими объектами и военными целями и принимать меры предосторожности для защиты гражданских лиц. Несоблюдение этого принципа — либо путем прямого нападения на гражданских лиц или гражданские объекты, либо путем осуществления неизбирательных или несоразмерных нападений — является военным преступлением, когда оно совершается преднамеренно или безрассудно. Незаконное и бессмысленное чрезмерное уничтожение имущества, которое не оправдано с военной точки зрения, также является военным преступлением», — сказала Горбунова.

«Кроме того, взрывные боеприпасы с большим радиусом поражения не должны применяться в населенных районах. Их использование повышает вероятность незаконных, неизбирательных и непропорциональных нападений и причинения вреда гражданскому населению, включая людей, которые регулярно ездят по своим делам» — добавила Горбунова.

Источник: Беллингкэт*

*СМИ, выполняющее в России функции иностранного агента и признано нежелательной организацией