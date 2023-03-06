Бюджет России: Доходы упали на четверть, расходы выросли на половину

Дефицит федерального бюджета России в январе – феврале 2023 г. предварительно составил 2,58 трлн руб., передает пресс-служба Минфина.

«По предварительной оценке, объем доходов федерального бюджета в январе – феврале 2023 г. составил 3,163 млрд руб., что на 25% ниже объема поступления доходов в январе – феврале 2022 г.», – говорится в сообщении. Расходы составили 5,74 трлн руб., что на 52% больше, чем годом ранее (вероятно речь идет о резком росте военных расходов).

Нефтегазовые доходы составили 947 млрд руб. и снизились на 46%, что связано в первую очередь со снижением котировок цен на нефть марки Urals и сокращением объемов экспорта природного газа, отметили в ведомстве.

«Предварительные оценки исполнения федерального бюджета в январе – феврале текущего года соответствуют динамике, заложенной при формировании основных характеристик на 2023 г. в рамках закона о бюджете», – заключили в Минфине.

6 февраля ведомство сообщило о дефиците бюджета в январе в 1,76 трлн руб., в то же время доходы оценивались в 1,4 трлн руб., что на 35% ниже объема поступления в январе 2022 г. Также там уточнили, что расходы бюджета выросли более чем на 3,1 трлн руб.

Согласно отчету Минфина, в том же месяце ведомство впервые реализовало небольшую часть золота из Фонда национального благосостояния (ФНБ). По сообщению министерства, было реализовано 3,6 т золота в обезличенной форме, а также 2,3 млрд юаней.