В США не все хотят победы Украины

Экс-президент Дональд Трамп привнёс в политическую жизнь Штатов новую волну изоляционистских идей, которые стали ещё популярнее после того, как Байден решил безоговорочно поддерживать Украину, пишет The Hill. Ряд политиков видит в Путине культурно-идеологического союзника, поскольку они разделяют его идеи о моральной коррумпированности западных элит и выступают против участия Америки в каждом региональном конфликте, отмечает автор.



AP

Фундаментальная разница в восприятии конфликта на Украине понятна и объяснима: на Западе его воспринимают как нарушение международного порядка, а в РФ в качестве регионального, внутреннего кризиса. Нынешняя позиция американской стороны имеет давнюю историю: со времён Гарри Трумэна, провозгласившего в 1947 году в своей доктрине необходимость США «поддерживать свободные народы», весь американский истеблишмент жил с уверенностью в том, что у Вашингтона есть не только национальные, но и международные интересы, пишет The Hill.

«Защищать гуманитарные ценности», «поддерживать верховенство закона», «сохранять мировой порядок» — в это верят обе ключевые партии США. Исходя из этих воззрений, власти предержащие оправдывали вмешательство в иракско-кувейтский конфликт или в боснийский кризис, однако американский народ никогда полностью не разделял их убеждения. В последние годы это укрепило позиции популистов: Дональд Трамп стал первым громким голосом неоизоляционизма, утверждавшим, что Штатам нет смысла защищать либеральный мировой порядок. «Будущее не принадлежит глобалистам. Будущее принадлежит патриотам», — отметил он на Генассамблее ООН в 2019 году.

Сегодня взгляды бывшего президента разделяют многие, кто выступает против поддержки Украины Байденом. «По сути, они проводят политику карт-бланш без чёткой стратегической цели… Я не думаю, что в наших интересах вступать в опосредованную войну с Китаем», — заявил губернатор Флориды Рон Десантис, осуждая политику действующего правительства.

В какой-то мере подобные заявления — это лишь демонстрация приверженности своей партии, особенно в эпоху острой политической поляризации в США. Однако в рамках внутреннего культурного противостояния некоторые американские политики правых взглядов видят в президенте Путине союзника. Российский лидер неоднократно указывал на моральную несостоятельность западных элит, которые ведут людей к «настоящей духовной катастрофе», с чем согласна часть политических деятелей, пишет автор материала.

Конфликт на Украине — это схватка между Владимиром Путиным и Джо Байденом; сложно представить, что будет, если российская сторона не достигнет поставленных целей, и в той же степени неясно, как американский лидер будет переизбираться, если Москва одержит верх. В случае если ситуация зайдёт в тупик, оба президента, вероятно, будут нести серьёзные имиджевые потери, резюмирует The Hill.