 

Дочь Билла Гейтса пожаловалась в TikTok на теории заговоров о ее семье

06.03.2023, 18:45, Разное
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Фиби, младший ребенок Билла Гейтса, заявила, что ее популярность в TikTok привела к тому, что о ней и ее семье появилось много неправды. Об этом пишет Business Insider.

У 20-летней Фиби Гейтс порядка 64 000 подписчиков в TikTok. Она публикует ролики о своей повседневной жизни, а также о жизни Билла Гейтса и Мелинды Гейтс.

“Я понимаю, что людей привлекает моя фамилия. Они остаются со мной надолго из-за тем, которые я обсуждаю, например, женское здоровье”, – призналась девушка, додавив, что TikTok – это весело.

Однако она пожаловалась, что в TikTok столкнулась со многими “заблуждениями и теориями заговора” относительно ее семьи. Фиби Гейтс не пояснила, о чем именно она говорит, однако ее отец часто упоминался в заголовках таблоидов в 2020 году как “создатель COVID-19”. Билла Гейтса также обвиняли в попытке нажиться на пандемии и чипировать все человечество с помощью вакцины от коронавируса.


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