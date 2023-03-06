 

Поставки цветов в Россию из Армении, Грузии и Турции увеличились в преддверии 8 Марта

06.03.2023, 18:44, Новости дня
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Объем поставок цветов в Россию через пункт пропуска Верхний Ларс увеличился перед 8 Марта. Тюльпаны и розы стали лидерами в импорте, сообщили в пресс-службе Северо-Кавказского управления Россельхознадзора.

В сообщении говорится, что тюльпаны и розы стали лидерами среди импортных цветов, завозимых в Россию через пункт пропуска Верхний Ларс. Отмечается, что в преддверии 8 Марта выросли объемы поставок через государственную границу РФ срезанных цветов, передает ТАСС.

С начала 2023 года через пункт пропуска в Россию ввезли более 11 млн штук цветов из Армении, из этого объема 7 млн штук – только за последнюю неделю. В аналогичном периоде прошлого года из Армении не было поставок цветов, в этом году их поступило 5,5 млн штук. Поставщики ввезли более 1 млн роз, это втрое меньше объема прошлого года. Также из Армении везли альстромерии, герберы, каллы и маттиолы.

В управлении отмечают, что традиционным поставщиком мимоз остается Грузия. Их ввезли уже 2,6 тонн. Поступило также 520 тыс. штук цветов из Турции, это гвоздики, рускус и розы.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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