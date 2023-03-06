 

Депутат Госдумы: Туризм нуждается в общем цифровом контуре, а не в «брусиловских прорывах»

06.03.2023, 18:44, Новости дня
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Процесс цифровизации в туризме запущен, и он продвигается. Туристическая отрасль нуждается в едином цифровом контуре, а не в «брусиловских прорывах», сообщил депутат Госдумы, председатель Комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев.

В своем Telegram-канале он напомнил, что закон об электронной путевке был принят Госдумой 19 мая 2022 года. Согласно этому закону все проданные туры с 1 сентября 2023 года должны вноситься в единую информационную систему электронных путевок.

«Процесс цифровизации в туризме запущен, и он продвигается. Туристическая отрасль нуждается в едином цифровом контуре, а не в «брусиловских прорывах». Конструктивные решения рождаются в непосредственном диалоге с бизнесом, как считают «Новые люди». Я рад, что сегодняшние слушания стали тому подтверждением», – написал Тарбаев.

Он добавил, что комитет сумел договориться об уменьшении объема данных, вводимых в систему электронных путевок, отказался от раскрытия части контактных данных туриста, обговорил требования к защите персональных данных.

«Остался и ряд нерешенных моментов: в частности, Госдума и Минэкономразвития настаивают на сохранении 1 сентября как срока наступления ответственности для туроператоров, бизнес же запрашивает более гибкий вариант – отложить срок для туроператоров, работающих во внутреннем туризме», – добавил депутат.

По словам Тарбаева, вопрос вызывает и стоимость подключения туроператоров к единой системе. Средний объем затрат еще только предстоит выяснить.

Он заключил, что ожидается утверждение проекта постановления правительства РФ относительно правил эксплуатации единой системы электронных путевок, после чего работа в части правоприменительной практики будет продолжена.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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