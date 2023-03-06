 

В МИД назвали покушение на Малофеева еще одним актом терроризма со стороны Киева

06.03.2023, 18:44, Новости дня
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Попытка убийства российского бизнесмена Константина Малофеева – это пример преступной природы украинских властей, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Киев не брезгует откровенно террористическими методами в подавлении инакомыслия, говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД.

Она указала, что в августе 2022 года похожее покушение было совершено на российскую журналистку Дарью Дугину.

В апреле же 2022 года удалось сорвать попытку террористической атаки сразу против нескольких российских журналистов и деятелей СМИ. Атака готовилась по заказу украинских силовых ведомств.

Захарова указала, что прицельные обстрелы по работникам российских СМИ стали регулярными, они ведутся в том числе из поставляемого НАТО высокоточного оружия.

За российскими военкорами «объявлена охота» и за них назначено вознаграждение. При активной поддержке США работает созданный МВД Украины преступный сайт «Миротворец», подстрекающий к совершению насильственных преступлений против неугодных Киеву людей.

Профильные международные правозащитные структуры сознательно бездействуют, игнорируют любые действия режима украинского президента Владимира Зеленского. В Киеве это воспринимают «как карт-бланш на продолжение этой практики».

Подобные акции проводятся с молчаливого согласия, если не с подсказки западных кураторов украинской верхушки, заключила дипломат.

ФСБ смогла предотвратить убийство российского предпринимателя Малофеева. В спецслужбе указали, что украинские силовые структуры намеревались подложить бомбу ему под автомобиль. Таким же способом в 2022 году убили дочь политолога Александра Дугина Дарью. Малофеев сообщил, что не получил травм при покушении.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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