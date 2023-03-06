Скандалы: «Сильнейший снегопад» – ЦУР оправдал Смольный за плохую уборку Петербурга и пробки 6 марта

В своем официальном телеграм-канале специалисты петербургского Центра управления регионом (ЦУР) сделали попытку оправдать комитеты Смольного, ответственные за снегоуборку, списав все на «сильнейший снегопад»

«На выходных атмосферный фронт снова превратил город в праздничную открытку, засыпав все 11-сантиметровым слоем пушистого снега. Это рекордное количество за сутки с начала года. Впрочем, о неблагоприятных условиях было известно заранее», — сказано в посте. Ранее на фоне провалов Смольного в снегоуборке ЦУР писал о «достижениях» Петербурга, к примеру, что он вошел в число городов с наиболее экологичным подходом к утилизации снега.

Ранее вице-губернатор Санкт-Петербурга Анатолий Повелий говорил, что следит за ситуацией с выплатами достойной зарплаты дворникам и механизаторам. При этом сами коммунальщики рассказывали, что не получают обещанные Смольным 49 тысяч рублей.

Кирилл Куликов