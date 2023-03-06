Группа без интриги – Группа В в ЛЧ 2017/2018

В каждом розыгрыше Лиги чемпионов появляются группы, в которых практически нет интриги. В них заранее понятны фавориты, которые практически со 100% гарантией выйдут в плей-офф. Кстати, БК 1xBet предлагает ставки на спорт в Таджикистане на все игры еврокубков.

Отличным примером такой группы является Группа В в Лиге чемпионов сезона 2017/2018. По жеребьевке в нее попали такие клубы:

ПСЖ, Франция.

«Бавария», Германия.

«Андерлехт», Бельгия.

«Селтик», Шотландия.

Не нужно быть экспертом в футболе, чтобы заметить, что в квартете есть два гранда – немецкий и французский клубы. «Андерлехт» и «Селтик» же относятся к середнякам и значительно более скромным командам. Однако на все будущие их матчи вы можете делать спортивные ставки, которые предлагает БК 1xBet в Таджикистане.

Еще до начала розыгрыша и эксперты, и просто любители футбола были уверенны, что из группы выйдет «Бавария» и ПСЖ, и что борьба будет за то, какая из команд займет первую, а какая вторую строчки. Бельгийскому и шотландскому клубам же прочили борьбу за третье место, которое позволяет перейти в Лигу Европы. Кстати, на все игры еврокубков можно делать только выгодные live ставки с 1xBet .

Как ситуация сложилась в группе

ПСЖ с первых же матчей взял победный темп и выиграл первые пять матчей, при чем делал это максимально уверенно, не забивая менее трех голов своим оппонентам. И только в последнем туре французский клуб проиграл «Баварии», впрочем, это не помешало команде занять первое место, набрав 15 очков. Немецкий клуб также показывал отличную игру, выиграв пять из шести встреч (раз уступили ПСЖ). Баварцы набрали 15 очков, но заняли вторую строчку из-за худшей статистики по забитым и пропущенным голам. Кстати, в live ставках от 1xBet можно делать выгодные прогнозы на статистику в матчах.

Полной противоположностью фаворитам оказались «Селтик» и «Андерлехт». Обе команды выиграли лишь по одному разу друг у друга, набрав по три очка. Третье место отошло шотландской команде исключительно из-за лучшей статистики. Однако плохую игру команды не спас даже переход в Лигу Европы – уже в одной шестнадцатой финала «Селтик» проиграл «Зениту» и покинул турнир. А на сайте 1xBet любая ставка футбол может быть сделана по выгодным коэффициентам.

ПСЖ также не сумел добиться лучших результатов – в одной восьмой финала ЛЧ команда попала на «Реал» Мадрид, который уверенно переиграл оппонента со счетом 2:5 по сумме двух матчей. «Бавария» же продолжила свой победный путь: в одной восьмой финала разгромила «Бешикташ» со счетом 1:8, а в четвертьфинале переиграла «Севилью» 2:1. Однако в полуфинале баварцы попали на «Реал» и минимально уступили со счетом 4:3, покинув розыгрыш. А любые футбольные ставки на еврокубки можно делать на сайте 1xBet.