В новом сезоне «Маши и Медведя» герои разоблачили и обезвредили американского шпиона

На телеканале «Карусель» состоялась премьера 6-го сезона мультсериала «Маша и Медведь».

В новых сериях героям предстоит столкнуться с агентом американской разведки, который попытался похитить Машу и организовать серию терактов в лесу.

– Мы попытались в игровой форме показать актуальные проблемы, чтобы юные зрители понимали, как вести себя в критической ситуации. Дети впитывают всё, как губки, поэтому очень важно в доступной форме доносить до них актуальную информацию, – рассказал режиссёр Олег Кузовков.

По сюжету, во время прогулки Маша и Медведь обнаружили стропы от парашюта на одном из деревьев. Героям удалось найти свидетеля-ёжика, который видел недалеко от этого места подозрительного мужчину.

На следующий день в лесу начинают происходить странные вещи – сгорела «Буханка», в которой жили волки, с огорода Медведя кто-то украл всю морковку, а Маша перестала выходить на связь со своими друзьями.

Организовав народную дружину, жители леса проводят собственное расследование и находят убежище агента ЦРУ, который совершал диверсии и похитил Машу.

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