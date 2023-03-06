Глава IIHF обсудил с МОК по допуска российских хоккеистов на Игры

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф встретился с представителями Международного олимпийского комитета, чтобы обсудить возможность допуска российских игроков к международным турнирам. Об этом пишет “Спорт-Экспресс”.

Разговор шел об Олимпийских играх и о том, когда начнется олимпийская квалификация. Игры в Милане и Кортина-д’Ампеццо должны состояться с 6 по 22 февраля 2026 года.

Тардиф заявил, что судьба российских команд будет обсуждаться на конгрессе IIHF в Финляндии 6 января. Глава организации подчеркнул, что также будет рассмотрен вопрос о включении российских команд и белорусов в турниры сезона 2023/2024.

ИИХФ запретила РФ и Белоруссии участвовать в любых контролируемых ею соревнованиях 28 февраля прошлого года. РФ также было отказано в праве проведения Кубка мира-2023 и молодежного чемпионата.