 

Молдавский депутат Гавроук заявил о начале выхода Молдавии из финансирования телеканала «Мир»

06.03.2023, 17:20, Новости дня
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Молдавская сторона начала выход из соглашения СНГ по финансированию телевизионного канала «Мир», сообщил депутат молдавского парламента правящей партии «Действие и солидарность» Виталий Гавроук.

Молдавия сейчас в процессе выхода из соглашения о финансировании телеканала, «Мир» якобы «не соблюдает деонтологическую этику», сообщил Гавроук, передает РИА «Новости».

Также он назвал СНГ «мертвой организацией», которая ограничивается протокольными встречами без решений, имеющих социальное или экономическое значение.

Парламентарий указал, что расторжение соглашений с СНГ станет длительным процессом, но это нужно сделать, чтобы Молдавия смогла присоединиться к ЕС, так как могут появиться невыполнимые одновременно требования с обеих сторон.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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